"Гантели стоят, Петя спит". Зеленский показал свою первую тренировку после Нового года. Фото

Как выяснилось, у президента есть собака по кличке Петя. Другого четвероногого домашнего питомца Зеленского зовут Нора.
"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!" – написал президент в сообщении.
За час после публикации пост президента собрал 173 тыс. лайков.
View this post on Instagram
Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Он ведет активный образ жизни – занимается бегом, подтягивается на брусьях.