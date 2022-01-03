"Гантели стоят, Петя спит". Зеленский показал свою первую тренировку после Нового года. Фото

Как выяснилось, у президента есть собака по кличке Петя Фото: president.gov.ua

Как выяснилось, у президента есть собака по кличке Петя. Другого четвероногого домашнего питомца Зеленского зовут Нора.

"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!" – написал президент в сообщении.

За час после публикации пост президента собрал 173 тыс. лайков.