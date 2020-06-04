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"Я очень люблю бег, проветриваются мозги". Зеленский в Хмельницком пробежал с утра восемь километров

Во время рабочего визита в Хмельницкий президент Украины Владимир Зеленский совершил утреннюю пробежку в сопровождении охранников. Глава государства вышел на тренировку в 7.15.

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По словам Зеленского, бег помогает ему проветрить мозги
По словам Зеленского, бег помогает ему проветрить мозги
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Хмельницком, 4 июня в 7.15 вышел на пробежку, сообщает "Украинская правда".

Зеленский пробежал 8,2 километра за 48 минут. Компанию президенту Украины во время пробежки составили три охранника. Спустя некоторое время на пробежку также вышел глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Я очень люблю бег, проветриваются мозги", – признался Зеленский. 

Рассказывая о любимых блюдах на завтрак, президент Украины отметил яичницу с жареным перцем. По словам президента, иногда они с женой Еленой Зеленской предпочитают на завтрак черный чай с лимоном без сахара и бутерброд с маслом и сыром. 

Зеленский подчеркнул, что уже несколько лет как отказался от сахара. 

"Вчера пил очень вкусный кофе, но он слегка был испорчен сахаром", – заявил президент. 

https://www.facebook.com/ukrpravda/posts/3605798822768085

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В настоящее время он находится с двухдневным визитом в Хмельницком. 

Теги: Украина, спорт, Хмельницкий, Владимир Зеленский, президент, Андрей Ермак
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