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"Если у нас не будет кофе, лосося, хамона, переживем". Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Венгрией

31 мая водители микроавтобусов перекрыли пункт пропуска на украинско-венгерской границе, протестуя против взимания повышенных пошлин на товары, оформленные как посылки "заробитчан". Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся проверкой на прочность для таможни, которая должна "поломать хребет" контрабанде.

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По данным Зеленского, среди всего скопления машин на "Тисе" только пять микроавтобусов принадлежали зачинщикам блокирования
По данным Зеленского, среди всего скопления машин на "Тисе" только пять микроавтобусов принадлежали зачинщикам блокирования
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook

События в пункте пропуска "Тиса" на границе Украины и Венгрии стали эпизодом начавшейся борьбы с контрабандой и теневыми схемами ввоза товаров в страну. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил 3 июня на встрече с представителями бизнеса в Хмельницком, которую транслировал в YouTube телеканал "Наш".

"Остановили обычных людей, нормальных украинцев, которые говорят: "Как же так? Мы 20 лет платим таможеннику 500 баксов и едем, а теперь нам это делать не дают. Да мы сейчас тут тебе покажем!" Показывайте. И была большая очередь. Автобусники договорились между собой, что "у вас завтра ничего не будет: ни продуктов, ни текстиля, ни кофе, ничего другого, если вы не будете нас пропускать по $500". А мы не будем вас пропускать. Вот что там происходило реально. И это происходит на всех таможнях. Проверка на прочность, кто кого, сможем ли мы выдержать", – прокомментировал он конфликт, из-за которого 31 мая пункт пропуска был заблокирован.

Основной претензией, которую выдвигали протестующие, стало применение новых таможенных правил оформления товаров, доставляемых под видом посылок от украинцев, которые работают в Италии, писали СМИ. Перевозчики несколько раз в неделю выполняют подобную мелкую доставку.

Протестующие перегородили трассу и вступили в драку с пограничниками.

По словам Зеленского, в скоплении из десятков автомобилей на границе только пять машин принадлежали "заговорщикам". Все остальные поняли, что таможня никого не пропустит, утверждает глава государства.

"И так будет в ближайшие два-три года, будут они "штормить" страну. Так будет. Но если мы не будем с этим бороться и в определенное время у нас с вами не будет кофе, лосося, хамона, то переживем это время, но покажем им, что нет другого шанса поломать им хребет", – заявил президент.

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров утверждал, что это он поручил правоохранителям усилить контроль "за перемещением так называемых бусиков, которые через пункт пропуска "Захонь" – "Чоп" прибывают на территорию Украины". После переговоров властей с участниками акции протеста было принято компромиссное решение о средней ставке в €0,55 за растаможивание посылок "заробитчан".

Теги: таможня, пограничники, контрабанда, пошлины, правоохранители, Владимир Зеленский, Закарпатская область, Алексей Петров
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