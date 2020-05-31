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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Госпогранслужбе сообщили о разблокировании пункта пропуска "Тиса"

31 мая водители микроавтобусов перекрыли пункт пропуска на украинско-венгерской границе и вступили в потасовку с украинскими пограничниками. Чтобы погасить конфликт, на место событий приезжал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

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С границы сообщают, что конфликт с водителями микроавтобусов улажен
С границы сообщают, что конфликт с водителями микроавтобусов улажен
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Руководители Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) и перевозчики, блокировавшие с утра 31 мая пункт пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе, достигли компромисса. Как сообщило в Facebook Западное региональное управление Госпогранслужбы, пункт пропуска возобновил работу.

"Установлены лица, которые оказывали активное давление на пограничные наряды и нарушали режим в пункте пропуска. Соответствующие материалы будут переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов", – заявили в управлении.

https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon/videos/2981918931900085/

Пресс-центр ГПСУ проинформировал в Facebook, что с протестовавшими перевозчиками встретился глава ведомства Сергей Дейнеко, срочно прибывший на место конфликта. Обсуждался вопрос условий перевозки товаров из Европы в Украину.

"Нашим общим интересом является скорейшее решение этого вопроса, чтобы при этом обязательно соблюдалось законодательство Украины. От этого выиграете и вы, и государство в целом. После уплаты необходимых платежей вы, не скрываясь от контроля, будете следовать к местам назначения. К тому же из этих платежей будет наполняться государственный бюджет. Мы будем искать все возможные пути для облегчения пограничных формальностей", – обратился руководитель ГПСУ к водителям.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/1613800095438399

Основной претензией, которую выдвигали протестующие, стало применение новых таможенных правил оформления товаров, доставляемых под видом посылок от украинцев, работающих в Италии, писали СМИ. Перевозчики несколько раз в неделю выполняют подобную мелкую доставку.

"Раньше водители микроавтобусов с посылками платили за то, чтобы въехать без растаможки на территорию Украины, €500 с микроавтобуса, а сейчас от них требуют растаможить содержимое по цене €1 за кг", – выяснил журналист Виталий Глагола.

В ходе конфликта днем 31 мая вспыхнула драка, протестующие также столкнули в кювет машину пограничников.

По сведениям журналиста, после переговоров удалось добиться соглашения. "Договорились о средней ставке в €0,55 за растаможку посылок "заробитчан", которые передают в Украину", – написал Глагола в Telegram.

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров утверждал, что это он поручил правоохранителям усилить контроль "за перемещением так называемых бусиков, которые через пункт пропуска "Захонь" – "Чоп" прибывают на территорию Украины".

Теги: драка, Италия, Госпогранслужба, переговоры, пограничники, Закарпатская область, Сергей Дейнеко, заробитчане, Алексей Петров
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