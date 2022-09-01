ГБР сообщило экс-главе Госрезерва о подозрении в причинении ущерба на 205 млн грн

В апреле 2021 года чиновник временно исполнял обязанности главы Госрезерва Украины и организовал продажу на профильном аукционе 18 тыс. тонн дизельного топлива по цене вдвое ниже рыночной стоимости, проигнорировав рекомендации Министерства экономики, заявляет ГБР.
В настоящее время чиновник занимает должность заместителя председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. Его имя не называется, но с мая 2020-го по декабрь 2021 года обязанности главы Госрезерва исполнял Никита Барабаш.
Чиновнику сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.
Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и штраф от 500 до 1 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн).