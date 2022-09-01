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ГБР сообщило экс-главе Госрезерва о подозрении в причинении ущерба на 205 млн грн

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Чиновнику сообщили о подозрении в причинении ущерба государству
Чиновнику сообщили о подозрении в причинении ущерба государству
Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему руководителю Государственного агентства резерва Украины. Его действия, считают правоохранители, привели к убыткам государству на сумму более 205 млн грн, сообщается на сайте ГБР.

В апреле 2021 года чиновник временно исполнял обязанности главы Госрезерва Украины и организовал продажу на профильном аукционе 18 тыс. тонн дизельного топлива по цене вдвое ниже рыночной стоимости, проигнорировав рекомендации Министерства экономики, заявляет ГБР.

В настоящее время чиновник занимает должность заместителя председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. Его имя не называется, но с мая 2020-го по декабрь 2021 года обязанности главы Госрезерва исполнял Никита Барабаш.

Чиновнику сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.

Контекст:

Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и штраф от 500 до 1 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн).

Теги: Украина, аукцион, чиновники, Государственное бюро расследований, Госрезерв, ущерб, подозрение, ГБР
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