В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону днепровский бизнесмен, владелец IT-компании Lunaps, кандидат в депутаты Днепровского горсовета от партии "За майбутнє" Вадим Гетьман обвинил мэра Днепра Бориса Филатова в желании пиариться.

Отвечая на вопрос о слабых и сильных сторонах днепровского мэра, Гетьман сказал, что Филатов занимается благоустройством города, однако "система простая: хлеба и зрелищ".

"Вот у нас – смотрите – я просто помню, я пришел на День города, посмотрел, что происходит, на набережную. И не пошел туда. И я понимал, что будет происходить. Я понимал, что у нас День города: празднование – происходит для того, чтобы… ну, скоро выборы. Правда? И вот у нас в день там было 20–30 человек. И я же не придумываю: это официальные данные – их можно проверить. Официальные данные городского совета. 20–30 человек в день заболевали COVID-19. Спустя две недели после Дня города – 200–300. Как это связать? Это потому, что по стране что-то происходит? Или вдруг у нас что-то случилось? Почему мы перешли в "оранжевую" зону?" – отметил бизнесмен.

Он добавил, что на месте градоначальника не организовывал бы праздник в карантин.

Гетьман: Царев в 2014 году пытался провести митинг "Россия, приди". Но случайно проходили спортсмены рядом... И Днепр остался Днепром. Полный текст интервью

В середине сентября Днепр отметил День города массовыми мероприятиями, после чего в городе была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. В Минздраве обвинили власти городе в несоблюдении карантина.