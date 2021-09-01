ГФС арестовала имущество экс-нардепа Балашова на 200 млн грн

В ведомстве подчеркнули, что экс-нардеп подозревается в том, что в течение 2018–2019 годов уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц и военного сбора на общую сумму более 9,6 млн грн. Для этого он якобы продавал недвижимость другим лицам по заниженной стоимости.

ГФС в своем посте не называет имя Балашова, но, судя по деталям дела, речь именно о нем.