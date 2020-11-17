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Глава Государственного космического агентства Украины узнал о своем увольнении из интернета

Кабинет Министров Украины уволил с должности председателя Государственного космического агентства Украины Владимира Усова. Он заявил, что никаких аргументов относительно своего увольнения не услышал.

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Усов: За девять месяцев ГКАУ смогло достичь значительных результатов
Усов: За девять месяцев ГКАУ смогло достичь значительных результатов
Фото: Volodymyr Usov / Facebook

Бывший глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимир Усов написал 17 ноября в Facebook, что узнал о своем увольнении из интернета.

Он отметил, что причин и аргументов относительно своего увольнения от профильного министерства не услышал.

"Так же, как не слышал за четыре месяца никакого решения относительно старта корпоративной реформы, утверждения новой концепции космической деятельности и научно-технической космической программы Украины. До сих пор нет реального разделения полномочий между министерством и космическим агентством. Формально министерство взяло все функции и полномочия агентства, но в реальности ресурсов для обеспечения своих полномочий так и не получило, что почти каждый день приводит к срыву критически важных проектов", – подчеркнул экс-глава агентства.

Он считает, что даже ГКАУ за девять месяцев смогло достичь значительных результатов. Среди них Усов назвал подписание соглашения на 23 млрд грн с концерном Caris на производство электробусов и зарядных станций на "Южмаше", соглашение с чешским концерном Witkowitz, который планирует инвестировать €50 млн в "Южмаш", где будут созданы новые производственные мощности для реконструкции дизельных двигателей и производства водородных двигателей.

https://www.facebook.com/VolodymyrUsov/posts/10159041207270908

Деятельность ГКАУ координируется КМУ через министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, который реализует государственную политику в сфере космической деятельности, сказано в положениях Госкосмоса.

По информации "Украинской правды", профильным министром, который мог инициировать увольнение Усова, является вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Кабмин Украины 16 ноября уволил Усова с должности председателя Государственного космического агентства Украины. Распоряжением №1433-р Кабмин назначил исполняющим обязанности председателя Госкосмоса первого заместителя Усова Лева Михаила.

Владимир Усов возглавлял ГКАУ с начала февраля 2020 года. Накануне его назначения стало известно, что одна из компаний Усова – "Гуттенбергз" – является фигурантом уголовного дела ГБР. Об этом сообщило "Слідство.Інфо" со ссылкой на материалы судебного реестра.

Как утверждает "Главком", заполняя декларацию кандидата на должность главы ГКАУ, Усов указал в ней недостоверные данные. Позже стало известно, что компания Kwambio, основанная Усовым в 2013 году, в декабре 2017-го получила $500 тыс. инвестиций от венчурного фонда Impulse VC, главным инвестором которого является российский миллиардер Роман Абрамович.

Около 100 парламентариев в своем обращении к главе правительства Денису Шмыгалю и министру экономразвития Игорю Петрашко требовали уволить Усова.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Южмаш, Олег Уруский, увольнение, Владимир Усов
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