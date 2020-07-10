"Южмаш" совместно с корейской компанией Caris запустит производство электробусов

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов, гендиректор "Южмаша" Сергей Войт и южнокорейская компания Caris подписали меморандум о сотрудничестве по производству 5 тысяч электробусов и 7800 зарядных станций.

"Южмаш" запустит производство электробусов и зарядных станций в сотрудничестве с южнокорейской компанией Caris, стоимость проекта – 23 млрд грн, об этом сообщила пресс-служба Государственного космического агентства Украины 9 июля.

Председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Усов, генеральный директор "Южмаша" Сергей Войт и южнокорейская компания Caris подписали меморандум о сотрудничестве по производству 5 тысяч электробусов и 7800 зарядных станций.

"Южмаш" долгое время был недостаточно загружен и находился в тяжелом экономическом положении, но смог полностью сохранить работоспособность и эффективность машиностроительного предприятия. Сотрудничество c Caris позволит не только финансово оздоровить предприятие, но и сохранить научно-технический потенциал, возродить гражданское крупное машиностроение, которое много лет оставалось одним из ключевых направлений деятельности завода", – считает Войт.

Корпорация Caris имеет предприятия, расположенные во многих странах мира, строительные, логистические компании, производство инновационных материалов и компонентов для дорожного строительства и безопасности движения, отметили в Госкосмосе.