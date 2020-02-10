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Глава МИД Италии заверил Пристайко в поддержке противостояния вооруженной агрессии РФ

В ходе рабочего визита в Италию министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

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Пристайко встретился с Ди Майо
Пристайко встретился с Ди Майо
Фото: Vadym Prystaiko / Twitter

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе своего визита в Италию встретился с своим коллегой Луиджи Ди Майо, который заверил украинскую сторону в поддержке противостояния вооруженной агрессии России. Об этом Пристайко написал в своем Twitter.

"Получил четкие заверения в поддержке важных для Украины процессов – реформы, борьба с коррупцией, противостояние вооруженной агрессии", – отметил глава украинского МИД.

Он добавил, что ждет приезда Ди Майо в Украину в ближайшее время.

9–10 февраля Пристайко находится в Италии с рабочим визитом.

Теги: Украина, коррупция, Италия, реформы, МИД Италии, российская агрессия, Вадим Пристайко, Луиджи Ди Майо, встреча
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