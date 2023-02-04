Глава налоговой Киева, у которой при обыске нашли "список желаний", написала заявление об увольнении – СМИ

Об этом сообщило издание LB.ua и опубликовало фото заявления.

Документ датирован 1 февраля, увольняется Датий по собственному желанию, говорится там.

Об обысках у Датий Государственное бюро расследований сообщало 1 февраля. Согласно сообщению бюро, при обыске у нее нашли $158 тыс., 530 тыс. грн и €2,2 тыс., элитные часы, автомобили и прочее. Также у чиновницы обнаружили "списки желаний" к 2018-му и 2021-му Новому году. Например, в 2018 году Датий мечтала о должности главы налоговой службы Киева, соболиной шубе, поездке в Лондон, ремонте в квартире и подарке от любимого на день рождения – часах Breguet.

По информации LB.ua и нардепа Алексея Гончаренко, заявление она написала сразу после следственных действий.

На сайте Главного управления налоговой службы Киева профайла Датий уже нет. В разделе "Руководство" указаны три заместителя главы управления – Инна Якушко, Ярослав Климович и Никита Никонов.