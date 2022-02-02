Глава партии "Голос" заявила, что ее вызывают на допрос в ГБР

"Завтра впервые в жизни пойду на допрос. В Государственное бюро расследований. Дело касается деятельности партии "Голос" в 2020 году. Какие основания для открытия дела? Думаете, результаты проверки? Аудит? Информация от компетентного человека? Конечно, нет. ГБР открыло дело, основываясь на "данных из открытых источников", – отметила она.

Рудик заявила, что дело было открыто в конце 2021 года, когда партия "остро критиковала власть за бездействие в сфере безопасности, экономики, бездеятельность в противодействии коронавирусу". Политик уверена, что это расследование является частью борьбы с политическими оппонентами.