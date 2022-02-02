ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава партии "Голос" заявила, что ее вызывают на допрос в ГБР

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рудик считает, что расследование является частью борьбы с политическими оппонентами
Рудик считает, что расследование является частью борьбы с политическими оппонентами
Фото: Кіра Рудик / Facebook

Глава партии "Голос" Кира Рудик на своей странице в Facebook заявила, что Государственное бюро расследований вызывает ее как свидетеля на допрос по делу о возможной растрате партийных средств.

"Завтра впервые в жизни пойду на допрос. В Государственное бюро расследований. Дело касается деятельности партии "Голос" в 2020 году. Какие основания для открытия дела? Думаете, результаты проверки? Аудит? Информация от компетентного человека? Конечно, нет. ГБР открыло дело, основываясь на "данных из открытых источников", – отметила она.

Рудик заявила, что дело было открыто в конце 2021 года, когда партия "остро критиковала власть за бездействие в сфере безопасности, экономики, бездеятельность в противодействии коронавирусу". Политик уверена, что это расследование является частью борьбы с политическими оппонентами.

https://www.facebook.com/kira.rudik/posts/10227231734444299

Контекст:

О лишении партии "Голос" госфинансирования стало известно в январе 2021 года. По словам лидера партии Киры Рудик, в Нацагентстве по вопросам противодействия коррупции (НАПК) возникли претензии к оформлению сделок и актов выполненных работ подрядчиков и к тому, что партия уплатила арендную плату за офисы трех территориальных организаций.

В НАПК уточнили, что партия в свой отчет включила недостоверные сведения о расходах, осуществленных в пользу 11 предпринимателей, в сумме 1,3 млн грн за услуги, которые на самом деле не предоставлялись этими предпринимателями. В частности, партия перечислила одному из предпринимателей 594 тыс. грн за якобы выполненные работы по мониторингу СМИ и поиску информации о политической активности партий, представленных в Верховной Раде. Однако такие мониторинги и анализы были полностью скопированы с сайта гражданской сети "Опора", а не выполнены подрядчиком, заявили в ведомстве.

Партия судилась с НАПК из-за приостановления финансирования, и 19 ноября агентство возобновило выплату госсредств.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: допрос, финансирование, партия Голос, ГБР, Кира Рудик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сладкая и горячая конфетка". 55-летняя Холли Берри восхитила сеть образом в миниплатье
"Сладкая и горячая конфетка". 55-летняя Холли Берри восхитила сеть образом в миниплатье
  Финалист нацотбора Barleben рассказал об отношениях с певцом Laud, которого заменил после его дисквалификации
  Финалист нацотбора Barleben рассказал об отношениях с певцом Laud, которого заменил после его дисквалификации
Виталий Кличко сорвал овации появлением в фильме. Видео
Виталий Кличко сорвал овации появлением в фильме. Видео
Победительница американского конкурса красоты Чесли Крист до самоубийства писала о травле из-за возраста и телосложения – СМИ
Победительница американского конкурса красоты Чесли Крист до самоубийства писала о травле из-за возраста и телосложения – СМИ
"Мы получили второй шанс". 52-летняя Лопес впервые рассказала о возобновленных отношениях с Аффлеком
"Мы получили второй шанс". 52-летняя Лопес впервые рассказала о возобновленных отношениях с Аффлеком
В Италии умерла кинозвезда Моника Витти
В Италии умерла кинозвезда Моника Витти
  "Сусідка". Гордон сыграл самого себя в украинской романтической комедии. Видео
  "Сусідка". Гордон сыграл самого себя в украинской романтической комедии. Видео
"Люблю, потому что приятно". Семенович позировала в постели и ответила про секс при первой встрече
"Люблю, потому что приятно". Семенович позировала в постели и ответила про секс при первой встрече
"Гриша, ты нежный". Никитюк снялась в обнимку с ведущим шоу "Холостячка"
"Гриша, ты нежный". Никитюк снялась в обнимку с ведущим шоу "Холостячка"
"Жопа шикарна", "Клевый попчик!" Бузова показала пятую точку
"Жопа шикарна", "Клевый попчик!" Бузова показала пятую точку
"Чистосердечное признание". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала зону бикини
"Чистосердечное признание". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала зону бикини
"Пацанчики", "Какая модная стрижка". Владимир Кличко показал, как они с братом выглядели в юности
"Пацанчики", "Какая модная стрижка". Владимир Кличко показал, как они с братом выглядели в юности
Продюсер Поляковой Ясинский озвучил причину, по которой известные артисты отказываются от участия в нацотборе на "Евровидение"
Продюсер Поляковой Ясинский озвучил причину, по которой известные артисты отказываются от участия в нацотборе на "Евровидение"
"Соски торчат", "Распустила висячие лепехи". Звезда "Дома 2" Бузова снялась без бюстгальтера
"Соски торчат", "Распустила висячие лепехи". Звезда "Дома–2" Бузова снялась без бюстгальтера
Подделавшая справку ради встречи с Путиным 66-летняя Орнелла Мути заявила, что планирует получить российское гражданство
Подделавшая справку ради встречи с Путиным 66-летняя Орнелла Мути заявила, что планирует получить российское гражданство
"Лучший момент", "Кирпичный сортир". 63-летняя Мадонна снялась, сидя на унитазе
"Лучший момент", "Кирпичный сортир". 63-летняя Мадонна снялась, сидя на унитазе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот (108184)
2
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак снялась в откровенном бикини (81006)
3
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере (70632)
4
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног (69808)
5
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач (54731)
6
"А под пальто – только красивое нижнее белье". Дорофеева снялась в эротическом ролике (47823)
7
74-летняя Васильева о Путине: У меня к нему есть доверие. Я бы уже давно куда-нибудь зафигачила снаряд (42727)
8
"Тайное стало явным". 37-летняя Тина Кароль показала кадры 10-летней давности, на которых запечатлена в объятиях мужчины (37217)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS