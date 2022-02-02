Глава партии "Голос" заявила, что ее вызывают на допрос в ГБР

"Завтра впервые в жизни пойду на допрос. В Государственное бюро расследований. Дело касается деятельности партии "Голос" в 2020 году. Какие основания для открытия дела? Думаете, результаты проверки? Аудит? Информация от компетентного человека? Конечно, нет. ГБР открыло дело, основываясь на "данных из открытых источников", – отметила она.
Рудик заявила, что дело было открыто в конце 2021 года, когда партия "остро критиковала власть за бездействие в сфере безопасности, экономики, бездеятельность в противодействии коронавирусу". Политик уверена, что это расследование является частью борьбы с политическими оппонентами.
О лишении партии "Голос" госфинансирования стало известно в январе 2021 года. По словам лидера партии Киры Рудик, в Нацагентстве по вопросам противодействия коррупции (НАПК) возникли претензии к оформлению сделок и актов выполненных работ подрядчиков и к тому, что партия уплатила арендную плату за офисы трех территориальных организаций.
В НАПК уточнили, что партия в свой отчет включила недостоверные сведения о расходах, осуществленных в пользу 11 предпринимателей, в сумме 1,3 млн грн за услуги, которые на самом деле не предоставлялись этими предпринимателями. В частности, партия перечислила одному из предпринимателей 594 тыс. грн за якобы выполненные работы по мониторингу СМИ и поиску информации о политической активности партий, представленных в Верховной Раде. Однако такие мониторинги и анализы были полностью скопированы с сайта гражданской сети "Опора", а не выполнены подрядчиком, заявили в ведомстве.
Партия судилась с НАПК из-за приостановления финансирования, и 19 ноября агентство возобновило выплату госсредств.