НАПК возобновило государственное финансирование партии "Голос"

В партии обвинения руководства НАПК в нецелевом использовании средств считают необоснованными.

"С начала 2021 года НАПК пошло на нарушение закона и лишило "Голос" государственного финансирования. При этом партию обвинили в якобы нецелевом использовании средств. "Голос"... доказал в суде, что предусмотренное законом госфинансирование используется [партией] исключительно предусмотренным украинским законодательством способом", – заявили в политсиле.

Контекст:

О лишении партии "Голос" госфинансирования стало известно в январе этого года. По словам лидера партии Киры Рудик, в НАПК возникли претензии к оформлению сделок и актов выполненных работ подрядчиков и к тому, что партия оплатила арендную плату за офисы трех территориальных организаций.

В НАПК уточняют, что партия в свой отчет включила недостоверные сведения о расходах, осуществленных в пользу 11 предпринимателей в сумме 1,3 млн грн за услуги, которые на самом деле не предоставлялись этими предпринимателями. В частности, партия перечислила одному из предпринимателей 594 тыс. грн за якобы выполненные работы по мониторингу СМИ и поиску информации о политической активности партий, представленных в Верховной Раде. Однако такие мониторинги и анализы были полностью скопированы с сайта гражданской сети "Опора", а не выполнены подрядчиком, заявили в ведомстве.

11 ноября "Голос" обвинил НАПК в том, что ведомство незаконно отказывается возобновлять финансирование политсилы.