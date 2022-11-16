Глава Счетной палаты Украины написал заявление об отставке. В октябре САП и НАБУ сообщили Пацкану о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье

Об этом он сообщил в Facebook 16 ноября.

По словам Пацкана, Счетная палата запланировала аудиты, относящиеся к оборонной, антикоррупционной, правоохранительной, а также сфере безопасности.

"Война сжирает миллиарды, и проверять, не помогают ли ей в этом чиновники, – наша задача. Запланировали и проанонсировали проверку НАБУ. Но в НАБУ решили не ждать, пока мы придем к ним, и пришли в гости первыми… С "гостинцем" – вручили подозрение мне как инициатору проверки, – рассказал глава Счетной палаты. – Сегодня некоторые смотрят в глаза смерти на передовой, а некоторые трепещут от проверки аудиторов. И те и другие в камуфляже, но, как говорится, есть нюанс. И здесь нужно остановиться".

Пацкан, который был нардепом VIII созыва, отметил, что не будет участвовать в "устраивании политических разборок" и "закрывать глаза на бессмысленное использование средств".