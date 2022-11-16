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Глава Счетной палаты Украины написал заявление об отставке. В октябре САП и НАБУ сообщили Пацкану о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье

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Пацкан возглавляет Счетную палату с 2018 года
Пацкан возглавляет Счетную палату с 2018 года
Фото: Валерій Пацкан / Facebook

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан написал заявление об отставке.

Об этом он сообщил в Facebook 16 ноября.

По словам Пацкана, Счетная палата запланировала аудиты, относящиеся к оборонной, антикоррупционной, правоохранительной, а также сфере безопасности.

"Война сжирает миллиарды, и проверять, не помогают ли ей в этом чиновники, – наша задача. Запланировали и проанонсировали проверку НАБУ. Но в НАБУ решили не ждать, пока мы придем к ним, и пришли в гости первыми… С "гостинцем" – вручили подозрение мне как инициатору проверки, – рассказал глава Счетной палаты. – Сегодня некоторые смотрят в глаза смерти на передовой, а некоторые трепещут от проверки аудиторов. И те и другие в камуфляже, но, как говорится, есть нюанс. И здесь нужно остановиться".

Пацкан, который был нардепом VIII созыва, отметил, что не будет участвовать в "устраивании политических разборок" и "закрывать глаза на бессмысленное использование средств".

https://www.facebook.com/valerij.packan/posts/pfbid02W8Xf7HRe16MrCKXotyFaDB8se1GeoYxAh3kgWWNaaWaiXHmBmkCf5urBE1hmHRtYl

Контекст:

24 октября САП и НАБУ сообщили Пацкану о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье на сумму 117 тыс. грн.

По данным следствия, подозреваемый в сентябре 2017 года подал в аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера, однако на тот момент у него уже была квартира в Киеве.

Пацкан подозрение назвал необоснованным. Отметил, что квартира непригодна для проживания.

27 октября Высший антикоррупционный суд Украины избрал Пацкану меру пресечения в виде залога в размере 49 620 грн.

7 ноября САП и НАБУ завершили расследование в деле нардепа VIII созыва, занимающем одну из руководящих должностей в Счетной палате, сообщил пресс-центр бюро. Указывается, что следствие уточнило сумму, незаконно полученную экс-нардепом, – она составляет 127,4 тыс. грн.

Пацкан возглавляет Счетную палату с 2018 года.

Теги: Украина, аренда, Валерий Пацкан, следствие, правоохранители, расследование, отставка, жилье, аудит, Счетная палата, НАБУ, САП, проверки, компенсация, нардеп
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