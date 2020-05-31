Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Главу набсовета "Магистральных газопроводов Украины" уволили

Решение об увольнении главы наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины" Вольтера Больтца Министерство финансов приняло как единственный акционер компании.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Больтц возглавил МГУ в апреле 2018 года
Больтц возглавил МГУ в апреле 2018 года
Фото: Магістральні газопроводи України / Facebook

29 мая принято решение об увольнении главы наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) Вольтера Больтца. Об этом компания проинформировала в Facebook.

"Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО МГУ. Министерство финансов Украины, как единственный акционер МГУ, приняло решение о прекращении полномочий Вольтера Больтца, председателя наблюдательного совета МГУ. Такое решение было принято в связи с ненадлежащей организацией работы наблюдательного совета", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что новый глава набсовета будет выбран "на прозрачном конкурсе", а увольнение Больтца не окажет негативного влияния на работу оператора газотранспортной системы Украины.

После прекращения полномочий главы набсовета в его составе остались три независимых члена (Фабрис Нуайлен, Ян Чадам и Карина Лучинкина) и два представителя государства (Адомас Аудикас и Виктор Пинзеник).

https://www.facebook.com/ukrainegaspipelines/posts/2973470339416372

ПАО "Магистральные газопроводы Украины" было юридически создано в ноябре 2016 года во исполнение требований Третьего энергетического пакета Европейского союза.

Больтц возглавил набсовет компании в апреле 2018 года.

Теги: Министерство финансов, конкурс, газопровод, увольнение, Набсовет, ПАО "Магистральные газопроводы Украины"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS