Главу набсовета "Магистральных газопроводов Украины" уволили

Решение об увольнении главы наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины" Вольтера Больтца Министерство финансов приняло как единственный акционер компании.

Больтц возглавил МГУ в апреле 2018 года Фото: Магістральні газопроводи України / Facebook

29 мая принято решение об увольнении главы наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) Вольтера Больтца. Об этом компания проинформировала в Facebook.

"Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО МГУ. Министерство финансов Украины, как единственный акционер МГУ, приняло решение о прекращении полномочий Вольтера Больтца, председателя наблюдательного совета МГУ. Такое решение было принято в связи с ненадлежащей организацией работы наблюдательного совета", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что новый глава набсовета будет выбран "на прозрачном конкурсе", а увольнение Больтца не окажет негативного влияния на работу оператора газотранспортной системы Украины.

После прекращения полномочий главы набсовета в его составе остались три независимых члена (Фабрис Нуайлен, Ян Чадам и Карина Лучинкина) и два представителя государства (Адомас Аудикас и Виктор Пинзеник).

ПАО "Магистральные газопроводы Украины" было юридически создано в ноябре 2016 года во исполнение требований Третьего энергетического пакета Европейского союза.

Больтц возглавил набсовет компании в апреле 2018 года.