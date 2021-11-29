Грозев рассказал о своей встрече с Путиным

На вопрос Гордона, что Грозев думает о лидере Кремля, журналист сказал: "Я думаю, что это человек, который давно перешел уровень своей компетентности. Я первый раз столкнулся с ним, когда жил и работал в Петербурге. Это было в 1995 году. Оказалось, что он подписал первую лицензию для радиостанции "Эльдорадио". Потому что он тогда отвечал за joint ventures, то есть смешанные предприятия".

По словам Грозева, он участвовал в американско-российском предприятии, а Путин подписал документы по нему.

"Потом он даже оказался на каком-то нашем празднике, где-то в углу сидел… Мы нашли фотографию. Он просто был приглашен от мэрии. И сидел в углу, абсолютно ни с кем не общался. Человек с комплексами, видимо. Сейчас вот этот человек имеет..." – отметил расследователь.

На замечание Гордона, что Путин его "документировал", Грозев сказал: "Вполне возможно, кстати. Человек, который закончил американский университет, молодой, вдруг над СМИ контроль имеет… Возможно, так и было. Ну что могу сказать о его роли сейчас? Это глава государства убийц. Это глава государства, которое постоянно врет. Не нужно дальше продолжать. Вот мое мнение о нем".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube