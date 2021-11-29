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Грозев: Когда государство – преступник, ты не должен соблюдать законы, которые это же государство придумало

 
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Грозев: Одна из самых больших проблем правоохранительных органов Европы это то, что они могут работать только по букве закона
Грозев: Одна из самых больших проблем правоохранительных органов Европы – это то, что они могут работать только по букве закона
Фото: EPA

Болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, как у него получилось создать свой расследовательский проект.

Одним из важных факторов Грозев назвал смелость пробовать вещи, которые другие пробовали и у них не получалось.

"Понимание, что можно еще что-то сделать, чего разведка, полиция, прокуроры не могут сделать. Это понимание, что есть дырки в системе, что они из лени или невозможности, например, пересекать границы… Я всегда говорю, что одна из самых больших проблем правоохранительных органов Европы – это то, что они могут работать только по букве закона. И из-за того, что есть понятие суверенности правовых систем, когда государство нарушает международное право, ему нельзя ничего сделать. То есть когда Россия совершает убийства или организует взрывы складов, единственное, что им удается, – это задать вопрос России: "Вы это сделали?" И получают ответ: "Нет, это не мы". И все закрывается на этом", – отметил журналист.

По его словам, именно это позволило расследователям найти свою нишу – можно искать доказательства любыми средствами.

"Когда государство – преступник, ты не должен соблюдать законы, которые это же государство придумало. Так что, может быть, это смелость пробовать то, что другие не пробовали. Это одна из причин. Вторая – отсутствие лени. То есть когда человек работает с девяти до пяти и работа требует разрешить какой-то казус или преступление, то это одно дело. А когда это твое хобби, ты можешь и вечер, и выходной, и каникулы посвятить этому. Это дает намного больше возможностей решить такой казус. Ведь чтобы его решить, ты должен его понять. А чтобы понять, ты должен держать в голове все эти факты постоянно, а не только приходить на работу и смотреть, что было. И вот, я думаю, многие из нас именно этим и занимаются. Поэтому получается", – рассказал Грозев.

Грозев: В Кремле есть список смерти.  Читайте полный текст интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Грозев родился в 1969 году в болгарском городе Пловдив. Окончил Американский университет в Болгарии и IMADEC University в Австрии. 

С конца 1980-х занимается журналистикой. В 1995 году начал сотрудничество с американской медиакомпанией Metromedia International. В рамках сотрудничества запускал десятки радиостанций в странах Балтии, Финляндии, Болгарии, Венгрии, России. В 2000 году стал президентом Metromedia International. В 2003 году Metromedia International решила выйти из радиобизнеса, и Грозев приобрел у нее российские активы. В 2006 году он продал их французской компании Lagardere. Одновременно Грозев руководил ирландской компанией Communicorp, которая приобрела у Metromedia International другие ее радиовещательные активы.

С 2000-х инвестирует в различные медиаактивы. Сейчас, как сообщается на сайте European Press Prize, он управляет радиостанциями в Нидерландах и Украине. 

С 2015 года Грозев сотрудничает с Bellingcat. Является автором ряда резонансных расследований, в основном связанных с Россией, в том числе об отравлении Навального химическим веществом группы "Новичок", отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля "Новичком" в Великобритании, причастности РФ к сбитию малайзийского самолета Boeing в небе над Донбассом в 2014 году. 

В 2019 году Грозев получил премию European Press Prize в сфере расследовательской журналистики за расследование об отравлении Скрипаля.

Сейчас Грозев живет в Австрии. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, полиция, разведка, правоохранители, расследование, преступление, международное право, Bellingcat, Христо Грозев, хобби
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