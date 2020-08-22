Группа "За майбутнє" потребовала от президента и Кабмина не допустить злоупотреблений на закупках медоборудования

С требованием проверить факты возможных злоупотреблений в рамках программы реформирования экстренной медицинской помощи к президенту и правительству обратился сопредседатель депутатской группы "Партия "За майбутнє" Тарас Батенко.

Тарас Батенко: Правительство, как следует из обнародованной информации, приняло решение, реализация которого может привести к неэффективному использованию бюджетных средств Фото: Taras Batenko / Facebook

Сопредседатель депутатской группы "Партия "За майбутнє" Тарас Батенко обратился к президенту Украины и правительству с просьбой проверить факты возможных злоупотреблений в рамках программы реформирования экстренной медицинской помощи. Об этом сообщают "Українські новини".

Политик отметил, что в СМИ появилась информация об отказе Министерства здравоохранения при обустройстве приемных отделений опорных больниц от закупки оборудования, непосредственно необходимого для оказания экстренной медицинской помощи. По данным Батенко, было принято решение централизованно закупить только эндоскопические стойки, компьютерные томографы и ангиограммы. Со ссылкой на информацию кандидата медицинских наук, хирурга Сергея Калинчука, которую тот обнародовал в своем блоге на сайте LB.ua, нардеп подчеркнул, что на введение оборудования в эксплуатацию нужны будут дополнительные деньги и квалифицированный персонал, и этого в итоге может вообще не произойти.

"В то время, как районные, городские больницы остро нуждаются в оборудовании, медицинских материалах, а также средствах на обеспечение достойной оплаты труда медработников, правительство, как следует из обнародованной информации, приняло решение, реализация которого может привести к неэффективному использованию бюджетных средств", – цитирует агентство Батенко.

Он убежден, что на оборудовании заработают приближенные к чиновникам из правительства люди, а в медучреждениях его не смогут использовать для эффективного спасения жизни пациентов. Для экстренной медицины необходимы аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, аппараты УЗИ, но именно их, по логике правительства, должны покупать сами опорные больницы, отметил нардеп.

"Таким образом, реализация чиновниками Министерства здравоохранения Украины этого стратегического проекта может привести к фактическому разрушению всей системы экстренной медицинской помощи", – заявил Батенко.