Гусовский: Коммунальные предприятия – идеальный инструмент для коррупционных схем

В Киеве около 2 тысяч коммунальных предприятий и это идеальный инструментарий, чтобы через них непрозрачные тендеры или даже без тендеров делать закупки, заявил кандидат на пост мэра Киева от партии "За майбутнє" Сергей Гусовский.

Кандидат на пост мэра Киева от партии "За майбутнє" Сергей Гусовский заявил, что коммунальные предприятия в столице – это прикрытие для коррупционных схем, об этом он сказал 21 октября в эфире телеканала "Прямий".

"В Киеве около 2 тысяч коммунальных предприятий. Это идеальный инструментарий, чтобы через них непрозрачные тендеры или даже без тендеров делать закупки. А тогда у нас возникают вопросы: хорошо, что построили стеклянный мост или нет? В принципе, хорошо. Но, вероятно, если бы этот мост не строили под День Киева и не гнали работы, отменяя тендеры, то за эти деньги можно было бы построить мост и три детских сада", – подчеркнул Гусовский.

Он считает, что функции большинства коммунальных предприятий нужно передать малому и среднему бизнесу через четкую и прозрачную систему тендеров, и таким образом в можно будет успешно бороться с коррупцией.

"Сегодня мы обсуждаем одни фамилии коррупционеров, завтра придут другие. Если система не меняется, не устраняется сама причина проблемы. Забирая такой инструментарий, как коммунальные предприятия, мы действительно многих лишим возможности воровать", – отметил политик.

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