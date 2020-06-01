Холодницкий: Говорю откровенно: президент без всех этих "нежданчиков". О конкретных делах меня он не спрашивал

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что в этом году он не встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Холодницкий: Президент говорит четко: "Что вам надо? Как вам помочь, чего вам не хватает"? Фото: pravda.com.ua

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий в интервью "Украинской правде", которое вышло 1 июня, заявил, что глава государства Владимир Зеленский не приглашает его на встречи в Офис президента.

"Нет отдельных встреч. Давно [с ним] общались", – сказал Холодницкий.

Он подчеркнул, что в этом году у него не было встреч с президентом.

"В этом году я с ним не виделся. В прошлом году, когда мы встречались все вместе, тогда стоял вопрос антикоррупционного суда, у них тогда не было помещения", – рассказал Холодницкий.

Кроме того, по словам руководителя САП, с президентом ранее были встречи, которые касались энергетической сферы. На них также присутствовал директор НАБУ Артем Сытник.

Холодницкий подчеркнул, что президент на встречах не давал ему указаний

"Говорю откровенно: президент без всех этих, знаете, "нежданчиков", он говорит четко: "Что вам надо? Как вам помочь, чего вам не хватает?" Мы сказали тогда: "Раз, два, три – такие проблемы". Раз, два, три там было решено, незаконное обогащение возвращено (в октябре 2019 года парламент принял закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, он вступил в силу в ноябре. – "ГОРДОН"). О конкретных делах меня лично президент не спрашивал", – сказал глава САП.

Офис президента сообщал о двух встречах Зеленского с руководителями НАБУ и САП в прошлом году: в мае и октябре. На встрече в мае Зеленский гарантировал Сытнику и Холодницкому независимость антикоррупционных институтов. На встреча в октябре он заявил, что хочет, чтобы топ-коррупционеры ответили перед законом и получили заслуженные приговоры.

САП осуществляет надзор за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования Национальным антикоррупционным бюро и поддерживает государственное обвинение в соответствующих производствах. Ведомство с ноября 2015 года возглавляет Холодницкий. В 2020 году заканчивается его пятилетний контракт, и должен состояться новый конкурс на должность руководителя ведомства. Холодницкий в интервью "Украинской правде" отказался сообщить, будет ли участвовать в конкурсе.