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Интервью Бацман с главой патрульной полиции Жуковым. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с начальником департамента патрульной полиции полковником полиции Евгением Жуковым выйдет сегодня в 18.00.

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Жуков возглавляет патрульную полицию с 2015 года
Жуков возглавляет патрульную полицию с 2015 года
Фото: patrol.police.gov.ua

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с начальником департамента патрульной полиции полковником полиции Евгением Жуковым.

Как сообщила "ГОРДОН" журналистка, интервью записали 5 ноября по Skype. Оно продолжалось около часа.

Во время интервью Жуков говорил о реформе патрульной полиции, зарплате полицейских, взятках и коррупции, гибели правоохранителей, участии в АТО, а также о своем позывном Маршал и самых страшных моментах войны.

"Да, у нас где-то увольняются люди. И я, как и руководство Министерства внутренних дел, Национальной полиции, поддерживаю такое мнение, что у рядового патрульного полицейского, который работает на линии, зарплата должна быть минимум 25 тыс. грн. Тогда это немножко разгрузит его психологическую нагрузку... Но, к сожалению, не мы мы это решаем... Сейчас средняя зарплата у нас 10–14 тыс. грн. Но я понимаю, что этого мало. Поэтому мы премируем людей, также при поддержке министра внутренних дел мы запустили программу лизинга жилья", – сказал Жуков.

Жуков родился в 1986 году в Коломые Ивано-Франковской области. Окончил факультет аэромобильных войск Одесского института сухопутных войск (сейчас – Военная академия). После окончания вуза проходил службу в 79-й отдельной аэромобильной бригаде в Николаеве, дослужился до заместителя командира батальона.

Жуков – участник антитеррористической операции. В 2014-м году его подразделение выполняло различные боевые задачи на Донбассе. В октябре и ноябре 2014 года участвовал в обороне донецкого аэропорта. Ситуацию на востоке активно освещал в Facebook, был известен подписчикам под ником Позывной Маршал.

В сентябре 2015 года Жукова назначили заместителем начальника департамента патрульной службы, а в ноябре повысили до начальника департамента патрульной полиции. Жуков получил личный жетон под номером 00079 – в память о его службе в 79-й бригаде.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге и высокий профессионализм удостоен ордена Богдана Хмельницкого III степени и ордена "Народный герой Украины".

Женат, есть двое сыновей.

Теги: полиция, реформы, Алеся Бацман, донецкий аэропорт, патрульная полиция, АТО, участник АТО, война в Украине, Евгений Жуков, война на Донбассе, Национальная полиция
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