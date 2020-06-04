Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Интервью Бацман с Гончаренко. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с народным депутатом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко выйдет сегодня в 18.00.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Интервью с Гончаренко записали накануне по Skype
Интервью с Гончаренко записали накануне по Skype
Фото: oleksiihoncharenko / Instagram

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с народным депутатом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко. Об этом "ГОРДОН" сообщила журналистка. 

Интервью записали накануне по Skype.

Трансляция программы начнется в 18.00.

Во время интервью Гончаренко говорил об отношениях с отцом – бывшим мэром Одессы Алексеем Костусевым, о своем членстве в Партии регионов и выходе из нее, о сотрудничестве с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском, президенте РФ Владимире Путине и российской пропагандистке Ольге Скабеевой. 

"Почему перестали общаться с отцом? На почве политики. У нас сильно разошлись взгляды. Я хотел баллотироваться в мэры Одессы. На каком-то этапе он это поддерживал, а потом свое мнение изменил. В итоге он баллотировался сам. Все это было достаточно сложно эмоционально. Мы с ним сильно поссорились, это был 2009 год, и с тех пор вот уже 11 лет не общаемся... Я его давно простил. У меня нет на него никакого зла, но сегодня я даже не знаю его телефон", – сказал Гончаренко. 

Гончаренко родился в 1980 году в Одессе. В 2002 году окончил Одесский государственный медицинский университет, несколько лет работал на станции скорой медицинской помощи. В 2002–2005 годах учился в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации. 

В 2001 году начал политическую деятельность. В 2006 году был избран в Одесский горсовет от Партии регионов, в 2010 году – в Одесский областной совет от этой же политсилы. В 2010–2014 годах был заместителем главы Одесского облсовета, а с августа по ноябрь 2014 года – его главой. 

Дважды избирался в парламент: в 2014-м и 2019 годах. В Верховной Раде VIII созыва входил во фракцию Блока Петра Порошенко, в Раде VIII созыва входит во фракцию "Европейская солидарность". Является членом украинской делегации в ПАСЕ. 

По данным СМИ, Гончаренко может баллотироваться в мэры Киева от "Европейской солидарности".

Женат, есть двое детей. 

Теги: Алексей Гончаренко, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Ольга Скабеева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Тимошенко показала подарок от дочери коллеги
Тимошенко показала подарок от дочери коллеги
Винник и NK стали исполнителями года по версии премии "Золотая Жар-птица"
Винник и NK стали исполнителями года по версии премии "Золотая Жар-птица"
Стоун рассказала, как обустроить убежище во время протестов, охвативших американские города
Стоун рассказала, как обустроить убежище во время протестов, охвативших американские города
Мама Маска прокомментировала запуск ракеты и личную жизнь сына
Мама Маска прокомментировала запуск ракеты и личную жизнь сына
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS