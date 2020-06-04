Интервью Бацман с Гончаренко. Где и когда смотреть

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с народным депутатом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко. Об этом "ГОРДОН" сообщила журналистка.

Интервью записали накануне по Skype.

Трансляция программы начнется в 18.00.

Во время интервью Гончаренко говорил об отношениях с отцом – бывшим мэром Одессы Алексеем Костусевым, о своем членстве в Партии регионов и выходе из нее, о сотрудничестве с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском, президенте РФ Владимире Путине и российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

"Почему перестали общаться с отцом? На почве политики. У нас сильно разошлись взгляды. Я хотел баллотироваться в мэры Одессы. На каком-то этапе он это поддерживал, а потом свое мнение изменил. В итоге он баллотировался сам. Все это было достаточно сложно эмоционально. Мы с ним сильно поссорились, это был 2009 год, и с тех пор вот уже 11 лет не общаемся... Я его давно простил. У меня нет на него никакого зла, но сегодня я даже не знаю его телефон", – сказал Гончаренко.

Гончаренко родился в 1980 году в Одессе. В 2002 году окончил Одесский государственный медицинский университет, несколько лет работал на станции скорой медицинской помощи. В 2002–2005 годах учился в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации.

В 2001 году начал политическую деятельность. В 2006 году был избран в Одесский горсовет от Партии регионов, в 2010 году – в Одесский областной совет от этой же политсилы. В 2010–2014 годах был заместителем главы Одесского облсовета, а с августа по ноябрь 2014 года – его главой.

Дважды избирался в парламент: в 2014-м и 2019 годах. В Верховной Раде VIII созыва входил во фракцию Блока Петра Порошенко, в Раде VIII созыва входит во фракцию "Европейская солидарность". Является членом украинской делегации в ПАСЕ.

По данным СМИ, Гончаренко может баллотироваться в мэры Киева от "Европейской солидарности".

Женат, есть двое детей.