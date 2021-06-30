Интервью Бацман с Никоновым. Где и когда смотреть

Интервью записывали по Skype. Трансляция программы начнется в 18.00 на канале "Алеся Бацман".

Главной темой беседы стал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который Верховная Рада планирует рассмотреть 1 июля на внеочередном заседании. Законопроект, в частности, предполагает повышение налога на доход физических лиц от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с существующих 5% до 18%. Кроме того, предлагается расширить количество операций на рынке жилья, которые облагаются НДС. Никонов прогнозирует, что в случае принятия законопроекта цена на недвижимость в Украине повысится на 30–40%.

Никонов родился в 1964 году в Ташкенте (Узбекистан) в семье военнослужащего. В 1966 году с родителями переехал в Александрию Кировоградской области. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (сейчас – Петербургский государственный университет путей сообщения).

С 1990-х занимается бизнесом. В 2001 году создал компанию KAN Development, которая строит недвижимость в Киеве.

В 2014–2015 годах был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

С женой Иванной воспитывают 10 детей.