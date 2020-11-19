Интервью Бацман с Уманским. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с бывшим министром финансов Украины Игорем Уманским выйдет сегодня в 20.00.

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с экс-министром финансов Украины Игорем Уманским.

Как сообщила журналистка изданию "ГОРДОН", программу записали 19 ноября. Ее трансляция начнется в 20.00 на канале "Алеся Бацман".

Во время интервью Уманский говорил о причинах увольнения с должности советника руководителя Офиса президента, о коррупции в Украине, ситуации на таможне и в налоговой, расходовании средств из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией, экономической ситуации в Украине, возможном дефолте, а также о собственных политических амбициях.

Уманский родился в 1975 году в Припяти Киевской области. Окончил Киевский национальный экономический университет, кандидат экономических наук.

Трижды работал на руководящих должностях в Министерстве финансов Украины. В 2008–2010 годах был первым заместителем министра, в 2009–2010 годах – и.о. министра. Последний раз проработал министром финансов менее месяца – с 4-го по 30 марта 2020 года.

Уманский рассказывал, что не сработался с премьер-министром Денисом Шмыгалем. "Почему меня убрали? Нужен был ручной министр. Шмыгаль должен осознать: он не руководитель на предприятии, где у него есть подчиненные. Правительство – коллегиальный орган, и он такой же член Кабинета Министров, как и другие министры", – сказал экс-министр.

В апреле руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Уманский станет советником главы ОПУ и будет заниматься вопросами коррупции в таможенных и налоговых органах. В ноябре Уманский раскритиковал решение властей ввести "карантин выходного дня" в Украине и уволился из ОПУ.