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Интервью Гордона с Боровым. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским политиком, бывшим депутатом Госдумы РФ, политическим обозревателем Константином Боровым выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

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Интервью с Боровым записали 2 сентября по Skype
Интервью с Боровым записали 2 сентября по Skype
Фото: Konstantin Borovoy / Facebook

Сегодня вечером на YouTube-канале основателя издания, журналиста Дмитрия Гордона выйдет интервью с российским политиком, бывшим депутатом Госдумы РФ, политическим обозревателем Константином Боровым. Об этом журналист сообщил изданию "ГОРДОН".

Программу записали 2 сентября по Skype. Ее трансляция начнется в 18.00 на канале "Дмитрий Гордон"

Во время интервью Боровой говорил о гибели первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, российской оппозиции, убийстве российского политика Бориса Немцова и отравлении другого оппозиционера из РФ – Алексея Навального, о ситуации в Беларуси, будущем российского президента Владимира Путина и о том, планирует ли возвращаться в РФ. 

"Навальный полностью контролируемый Кремлем, частью Кремля... Одна из причин убийства Немцова состояла в том, что необходимо было освободить это место [для Навального]. Боря был очень влиятельный в оппозиции, ему удавалось примирять какие-то непримиримые части оппозиции: радикальных националистов-антисемитов, коммунистов типа Сергея Удальцова и либералов", – сказал политик. 

Боровой родился в 1948 году в Москве. Окончил факультет вычислительной техники Московского института инженеров железнодорожного транспорта и механико-математический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Защитил кандидатскую диссертацию, доцент. 

До конца 1980-х работал в научно-исследовательских институтах и преподавал в вузах. В начале 1990-х принимал участие в создании бирж, банков и инвестиционных компаний. В 1990 году основал Российскую товарно-сырьевую биржу, до 1993 года был ее президентом. Тогда же он основал Партию экономической свободы (в 2003 году ее лишили регистрации). С 1995-го по 2000 год Боровой был депутатом Госдумы РФ. После этого вернулся в бизнес.

В публичных выступлениях Боровой часто критикует российские власти. В 2014 году, опасаясь за свою безопасность, переехал в США, где попросил политического убежища.

Теги: Россия, Владимир Путин, Борис Немцов, Дмитрий Гордон, Беларусь, Александр Лукашенко, Алексей Навальный, Константин Боровой
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