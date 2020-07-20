Интервью Гордона с экс-главой МИД Грузии Вашадзе. Где и когда смотреть

Сегодня вечером на YouTube-канале основателя издания "ГОРДОН", журналиста Дмитрия Гордона выйдет интервью с бывшим министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе. Об этом журналист сообщил изданию "ГОРДОН".

Программу записали 13 июля. Ее трансляция начнется в 18.00 на канале "Дмитрий Гордон".

Во время интервью Вашадзе говорил о российской агрессии, своем общении с президентом РФ Владимиром Путиным, о том, вернутся ли Абхазия и Южная Осетия под контроль Грузии, о бывшим и нынешнем президентах Грузии Михаиле Саакашвили и Саломе Зурабишвили, а также о Крыме и Донбассе.

"Я счастлив, что в итоге Украина приняла решение и президенту моему [Михаилу Саакашвили] нашли применение. Но – приношу извинения, если я кого-то обижу или кто-то сочтет мое мнение неправильным – его потенциал используется на 5%. Речь не о том, что ему надо какую-то государственную должность, его надо правильно использовать. А правильно использовать – это если он станет для нынешней некоррумпированной власти опорой в быстрых, эффективных и решительных действиях", – сказал Вашадзе.

Вашадзе родился в 1958 году в Тбилиси. В 1981 году окончил международно-правовой факультет Московского государственного института международных отношений.

В 1981–1988 годах работал в МИД СССР, затем в течение двух лет учился в аспирантуре дипломатической академии МИД СССР. После распада Советского Союза получил российское гражданство.

В 1990–2008 годах занимался бизнесом в Москве и Нью-Йорке, возглавлял компании Georgia Arts Management и Gregory Vashadze and BR.

В 2004 году вместе с супругой, известной грузинской балериной Нино Ананиашвили переехал в Грузию, где получил грузинское гражданство. Позже отказался от российского гражданства.

В феврале 2008 года Вашадзе был назначен заместителем министра иностранных дел Грузии. На этом посту он проработал несколько месяцев. В ноябре того же года стал министром культуры, охраны памятников и спорта, а уже в декабре возглавил МИД Грузии. На должности министра иностранных дел проработал до октября 2012 года.

В 2018 году баллотировался на пост президента Грузии. Победу на выборах одержала Саломе Зурабишвили, но Вашадзе не признал их итогов.

С 2019 года возглавляет партию Михаила Сааквшвили "Единое национальное движение".