Интервью Гордона с Филимоновым. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с актером театра и кино, телеведущим, шоуменом, участником команды КВН "Одесские джентльмены" Олегом Филимоновым выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с актером театра и кино, телеведущим, шоуменом, участником команды КВН "Одесские джентльмены" Олегом Филимоновым. Об этом основатель издания Дмитрий Гордон сообщил "ГОРДОН".

Интервью записали 26 августа в Киеве. Трансляция начнется в 18.00.

Во время интервью Филимонов говорил о российской агрессии, изучении украинского языка, о том, почему решил баллотироваться в мэры Одессы, и есть ли шанс победить действующего городского голову Геннадия Труханова, о своем бизнесе, коррупции и о президенте Украине Владимире Зеленском.

"Діма, я намагаюся розмовляти українською мовою. Мені бракує практики, але ж я за фахом філолог. І я намагаюся розмовляти правильно. Але я ще перекладаю з російської мови. У мене немає навика. Ну, мабуть, колись я зумію розмовляти добре", – так Филимонов ответил на вопрос об изучении украинского.

Филимонов родился в 1952 году в Николаеве в семье преподавателей. В детстве учился в музыкальной школе. Окончил факультет романо-германской филологии Одесского государственного университета (сейчас – Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова). Защитил кандидатскую диссертацию. 20 лет преподавал в Одесском государственном университете.

В середине 1980-х стал участником команды КВН Одесского государственного университета "Одесские джентльмены". В 1987 году часть коллектива команды (в том числе Филимонов) создали юмористический эстрадный театр "Клуб одесских джентльменов". Популярность к Филимонову пришла с появлением в 1991 году телевизионной юмористической программы "Джентльмен-шоу", в которой он рассказывал анекдоты. Программа более 10 лет выходила на российском и украинском телевидении.

Филимонов – обладатель наград "Золотой Остап", ТЭФИ, "Телетриумф". В 2020 году получил звание народного артиста Украины.

Живет в Одессе. Занимается бизнесом (является совладельцем кинотеатра "Золотой Дюк"). Женат второй раз. Есть две дочери.