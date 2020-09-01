ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Интервью Гордона с Филимоновым. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с актером театра и кино, телеведущим, шоуменом, участником команды КВН "Одесские джентльмены" Олегом Филимоновым выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гордон записал интервью с Филимоновым на прошлой неделе
Гордон записал интервью с Филимоновым на прошлой неделе
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с актером театра и кино, телеведущим, шоуменом, участником команды КВН "Одесские джентльмены" Олегом Филимоновым. Об этом основатель издания Дмитрий Гордон сообщил "ГОРДОН"

Интервью записали 26 августа в Киеве. Трансляция начнется в 18.00. 

Во время интервью Филимонов говорил о российской агрессии, изучении украинского языка, о том, почему решил баллотироваться в мэры Одессы, и есть ли шанс победить действующего городского голову Геннадия Труханова, о своем бизнесе, коррупции и о президенте Украине Владимире Зеленском.

"Діма, я намагаюся розмовляти українською мовою. Мені бракує практики, але ж я за фахом філолог. І я намагаюся розмовляти правильно. Але я ще перекладаю з російської мови. У мене немає навика. Ну, мабуть, колись я зумію розмовляти добре", – так Филимонов ответил на вопрос об изучении украинского. 

Филимонов родился в 1952 году в Николаеве в семье преподавателей. В детстве учился в музыкальной школе. Окончил факультет романо-германской филологии Одесского государственного университета (сейчас – Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова). Защитил кандидатскую диссертацию. 20 лет преподавал в Одесском государственном университете.

В середине 1980-х стал участником команды КВН Одесского государственного университета "Одесские джентльмены". В 1987 году часть коллектива команды (в том числе Филимонов) создали юмористический эстрадный театр "Клуб одесских джентльменов". Популярность к Филимонову пришла с появлением в 1991 году телевизионной юмористической программы "Джентльмен-шоу", в которой он рассказывал анекдоты. Программа более 10 лет выходила на российском и украинском телевидении. 

Филимонов – обладатель наград "Золотой Остап", ТЭФИ, "Телетриумф". В 2020 году получил звание народного артиста Украины. 

Живет в Одессе. Занимается бизнесом (является совладельцем кинотеатра "Золотой Дюк"). Женат второй раз. Есть две дочери. 

Теги: Дмитрий Гордон, Одесса, КВН, Олег Филимонов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
Козловский одновременно стал студентом и преподавателем
Козловский одновременно стал студентом и преподавателем
  They Don’t Care About Us. Спайк Ли снял клип на песню Джексона. Видео
  They Don’t Care About Us. Спайк Ли снял клип на песню Джексона. Видео
"Мама сказала, это очень модная французская стрижка". Бурмака показала, с какой прической пошла в первый класс
"Мама сказала, это очень модная французская стрижка". Бурмака показала, с какой прической пошла в первый класс
"Старый, но не устаревший". 73-летний Шварценеггер поднял штангу. Видео
"Старый, но не устаревший". 73-летний Шварценеггер поднял штангу. Видео
"Уже скучаю". Джамала попрощалась с летом публикацией семейных снимков
"Уже скучаю". Джамала попрощалась с летом публикацией семейных снимков
"Время никого не оставит молодым". Решетник обнародовал снимок с Агутиным
"Время никого не оставит молодым". Решетник обнародовал снимок с Агутиным
"Как думаете, летние тренировки пошли на пользу?". Loboda показала тело в купальниках
"Как думаете, летние тренировки пошли на пользу?". Loboda показала тело в купальниках
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
72-летняя мать Маска рассказала о диете, которая помогает сохранить красоту кожи
72-летняя мать Маска рассказала о диете, которая помогает сохранить красоту кожи
"Тебе очень идет материнство!". Притула публично обратился к жене
"Тебе очень идет материнство!". Притула публично обратился к жене
Кэти Перри показала тело в нижнем белье через пять дней после родов
Кэти Перри показала тело в нижнем белье через пять дней после родов
Жена Ямы: Одна из формул крепких отношений в первую очередь не быть скучной самой себе. А уже потом своему мужу
Жена Ямы: Одна из формул крепких отношений – в первую очередь не быть скучной самой себе. А уже потом – своему мужу
Ефремов в суде заявил, что в день ДТП пил водку
Ефремов в суде заявил, что в день ДТП пил водку
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой сдали тесты на COVID-19
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой сдали тесты на COVID-19
"Обещаю светить". Цибульская обнародовала фото с мужем и сыном
"Обещаю светить". Цибульская обнародовала фото с мужем и сыном
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Умерла актриса "Терминатора 2"
Умерла актриса "Терминатора 2"
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
Комаров обнародовал селфи с Зеленским и рассказал, как отреагировал на звание заслуженного журналиста
Комаров обнародовал селфи с Зеленским и рассказал, как отреагировал на звание заслуженного журналиста
45-летний Джеджула станет отцом во второй раз
45-летний Джеджула станет отцом во второй раз
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS