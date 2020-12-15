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Интервью Гордона с Гинзбургом. Где и когда смотреть

Интервью Дмитрия Гордона с украинско-американским бизнесменом Марком Гинзбургом начнется в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

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Гордон записал четырехчасовое интервью с Гинзбургом
Гордон записал четырехчасовое интервью с Гинзбургом
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с украинско-американским бизнесменом Марком Гинзбургом.

"Миллиардер Марк Гинзбург. Сегодня в 18.00 по Киеву на YouTube-канале "В гостях у Гордона". О биткоинах, мире после пандемии и многом другом. Невероятно интересно, не оторваться", – написал основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон в Instagram.

Беседа продолжалась почти четыре часа. Во время интервью бизнесмен говорил о своей эмиграции в США, первом миллионе, коллекционировании, ситуации с коронавирусом и последствиях карантина для граждан, о президенте США Дональде Трампе и о том, почему его поддерживал, а также о президенте Украины Владимире Зеленском и конфликте Украины и России.

"Я всегда повторяю тезис, который у меня уже в зубах завяз... Многие журналисты и интервьюеры говорят: "Вот вы впервые в мире продали объект недвижимости за криптовалюту". Я говорю: "Нельзя обрывать фразу. Ее нужно продолжить". Потому что за криптовалюту можно продать все что угодно... Дело в том, что мы продали за криптовалюту, но мы продали с полным циклом технологии блокчейн. Это был первый пример практического применения технологии блокчейн, которая уже является драйвером всех изменений в финансах, экономике, технологиях... Это была продажа некой недвижимости за криптовалюту с полным циклом технологии блокчейн со смарт-контрактом... Я очень рад, что это было в Украине, потому что следующий пример, когда продали пять гектаров земли в Южной Калифорнии, случился только через полтора года", – сказал бизнесмен.

Гинзбург родился в 1956 году в Киеве. Окончил Московский электротехнический институт связи (сейчас – Московский технический университет связи и информатики).

В 1988 году с семьей эмигрировал в США, где получил юридическое образование. В Америке был партнером юридической фирмы IMT Consulting Inc, которая специализировалась на иммиграционном праве.

В начале 1990-х вернулся в Украину, где основал инвестиционно-строительный холдинг МТН, первым проектом которого стало строительство завода по переработке газового конденсата "МТН-Полтава". В Киеве холдинг бизнесмена построил около 300 тыс. м² жилой и коммерческой недвижимости.

Гинзбург – внучатый племянник одного из богатейших застройщиков Киева Льва Гинзбурга.

Бизнесмен коллекционирует предметы искусства (в частности, владеет уникальным архивом фотографий группы The Beatles) и является идеологом технологии блокчейн.

Теги: США, Дмитрий Гордон, строительство, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, биткоин, Марк Гинзбург, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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