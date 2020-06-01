Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Интервью Гордона с Гуриевым. Где и когда смотреть

Интервью журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским экономистом, профессором Парижского института политических исследований Sciences Po Сергеем Гуриевым выйдет в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гуриев с 2013 года живет во Франции
Гуриев с 2013 года живет во Франции 
Фото: depositphotos.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с российским экономистом, профессором Парижского института политических исследований Sciences Po Сергеем Гуриевым, сообщил "ГОРДОН" основатель издания, журналист Дмитрий Гордон. 

Интервью с Гуриевым записали 18 мая по Skype. Оно продолжалось более часа. 

Во время интервью Гуриев говорил о своем киевском детстве, России, президенте РФ Владимире Путине, причинах своего переезда во Францию, пандемии коронавируса, падении цен на нефть, президенте Украины Владимире Зеленском и войне на Донбассе.

"Я думаю, что Путин сделал много хорошего до 2003 года. Дальше я могу перечислять ошибки и иногда даже преступления", – сказал Гуриев. 

Трансляция интервью начнется в 18.00. 

Гуриев родился в 1971 году в Северной Осетии. Окончил Московский физико-технический институт. Стажировался на экономическом факультете Массачусетского технологического института. В 2001 году защитил докторскую диссертацию "Неденежные формы расчета в российской экономике". 

С 2004-го по 2013 год Гуриев работал ректором Российской экономической школы. 

В 2012 году президент России Дмитрий Медведев поручил Гуриеву подготовить доклад экспертов об уголовном деле бизнесменов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева ("второе дело ЮКОСа"). Однако выводы доклада шести экспертов ставили под сомнение доказательства вины бизнесменов, а также законность и справедливость их приговора. В апреле 2013 года в доме у Гуриева прошли обыски, ученого подозревали в получении взятки от бывших сотрудников ЮКОСа.

Гуриев три раза побывал на допросах в Следственном комитете РФ, после чего 30 апреля 2013 года эмигрировал во Францию, где проживает до сих пор.

В 2016–2019 годах Гуриев был главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. Сейчас преподает в институте Sciences Po в Париже. 

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Сергей Гуриев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Fútbol y Rumba. Месси, Суарес, Рамос и ОʼНил снялись в клипе Энрике Иглесиаса и Anuel AA. Видео
  Fútbol y Rumba. Месси, Суарес, Рамос и ОʼНил снялись в клипе Энрике Иглесиаса и Anuel AA. Видео
"Ночью от мышечной боли невозможно спать". Воробей рассказала о проявлении коронавируса
"Ночью от мышечной боли невозможно спать". Воробей рассказала о проявлении коронавируса
  "С "кровавым пастором". Гончаренко спел "Лєнта за лєнтою" с Турчиновым
  "С "кровавым пастором". Гончаренко спел "Лєнта за лєнтою" с Турчиновым
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS