Интервью Гордона с Гуриевым. Где и когда смотреть

Интервью журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским экономистом, профессором Парижского института политических исследований Sciences Po Сергеем Гуриевым выйдет в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Гуриев с 2013 года живет во Франции Фото: depositphotos.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с российским экономистом, профессором Парижского института политических исследований Sciences Po Сергеем Гуриевым, сообщил "ГОРДОН" основатель издания, журналист Дмитрий Гордон.

Интервью с Гуриевым записали 18 мая по Skype. Оно продолжалось более часа.

Во время интервью Гуриев говорил о своем киевском детстве, России, президенте РФ Владимире Путине, причинах своего переезда во Францию, пандемии коронавируса, падении цен на нефть, президенте Украины Владимире Зеленском и войне на Донбассе.

"Я думаю, что Путин сделал много хорошего до 2003 года. Дальше я могу перечислять ошибки и иногда даже преступления", – сказал Гуриев.

Трансляция интервью начнется в 18.00.

Гуриев родился в 1971 году в Северной Осетии. Окончил Московский физико-технический институт. Стажировался на экономическом факультете Массачусетского технологического института. В 2001 году защитил докторскую диссертацию "Неденежные формы расчета в российской экономике".

С 2004-го по 2013 год Гуриев работал ректором Российской экономической школы.

В 2012 году президент России Дмитрий Медведев поручил Гуриеву подготовить доклад экспертов об уголовном деле бизнесменов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева ("второе дело ЮКОСа"). Однако выводы доклада шести экспертов ставили под сомнение доказательства вины бизнесменов, а также законность и справедливость их приговора. В апреле 2013 года в доме у Гуриева прошли обыски, ученого подозревали в получении взятки от бывших сотрудников ЮКОСа.

Гуриев три раза побывал на допросах в Следственном комитете РФ, после чего 30 апреля 2013 года эмигрировал во Францию, где проживает до сих пор.

В 2016–2019 годах Гуриев был главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. Сейчас преподает в институте Sciences Po в Париже.