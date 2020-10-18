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Интервью Гордона с Игорем Васюником. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с бывшим народным депутатом Украины, кандидатом в мэры Львова Игорем Васюником выйдет сегодня в 18.00.

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Интервью с Васюником записали на этой неделе
Интервью с Васюником записали на этой неделе
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале основателя издания, журналиста Дмитрия Гордона выйдет интервью с бывшим народным депутатом Украины, кандидатом в мэры Львова Игорем Васюником. 

Как сообщил журналист изданию "ГОРДОН", программу записали 14 октября. Ее трансляция начнется в 18.00 на канале "Дмитрий Гордон"

Во время интервью Васюник говорил о занятии бизнесом, работе в НАК "Нафтогаз України" и Верховной Раде, о драках в парламенте, своем отношении к представителям украинского национально-освободительного движения середины XX века Степану Бандере и Роману Шухевичу, украинском языке, войне на Донбассе, возвращении оккупированных территорий, а также о том, почему идет в мэры Львова, и о своем сопернике на местных выборах, действующем градоначальнике Андрее Садовом.

"В мордобоях в Верховной Раде я участвовал – и бил, и получал. Ну а что делать? [С кем дрался?] С регионалами. Их бил и от них получал. [Помню ли я фамилии?] Ну это не принципиально. Один из них, который в том числе голосовал за [диктаторские] законы 16 января, даже был в Верховной Раде VIII созыва, в демократической коалиции. [Сильно ли бил?] Да нормально. Раз – со стороны, и я не увидел удара – он пришелся в лицо. Но это [для меня] привычно: я всю жизнь занимался спортом – дзюдо, карате, самбо", – сказал политик.

Игорь Васюник родился в 1969 году во Львовской области. Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко (специальность  планирование народного хозяйства), Львовский институт менеджмента (специальность – менеджмент организаций) и Национальную академию государственного управления при президенте Украины (специальность – государственное управление).

Васюник в 1990-х – начале 2000-х занимался бизнесом. В 2005–2006 годах был заместителем председателя правления, первым заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз України". Избирался депутатом Верховной Рады VII созыва (от "Батьківщини) и VIII созыва (от "Народного фронта"). 

В 2015 году участвовал в выборах мэра Львова (с 3,22% голосов занял седьмое место). В 2020 году опять баллотируется на эту должность

Старший брат Васюника – Иван Васюник – в 2007–2010 годах был вице-премьер-министром Украины.

Теги: Верховная Рада, Львов, Дмитрий Гордон, выборы, Степан Бандера, украинский язык, Андрей Садовый, местные выборы, Роман Шухевич, Игорь Васюник
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