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Интервью Гордона с Корогодским. Где и когда смотреть

Интервью Гордона с Корогодским продолжалось два часа
Интервью Гордона с Корогодским продолжалось два часа
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с украинским бизнесменом Гариком Корогодским.

Интервью продолжалось два часа. Его трансляция начнется в 18.00.

"Мультимиллионер и философ Гарик Корогодский заставит вас плакать и смеяться, при этом гарантирую: никто из зрителей не пожалеет о потраченном времени", – написал Гордон в Instagram. 

Во время интервью Корогодский говорил о том, как заработал первый миллион, об опыте инвестирования в криптовалюту, о бегстве в Израиль и российском гражданстве, о том, почему ни разу не поссорился со своими бизнес-партнерами Александром Меламудом и Михаилом Шпильманом, а также о наркотиках, участии в "Танцах со звездами", семье и сценарии своих похорон.

"Я не просто написал сценарий собственных похорон – я уже потратил деньги на артистов. У меня забронирована [исландская] группа GusGus. И сейчас я буду договариваться с городом. Сначала я думал, что это будет ВДНХ, – бесплатный концерт на мои похороны. Они должны прилететь за 48 часов. Это приличных денег, кстати, стоит. Цифры я называть не буду, но это приличная цифра... У меня есть еще планы, кого позвать на этот концерт из украинцев. Я никогда не говорил, что я хочу их позвать, но я выйду отсюда и им напишу. Это [украинская группа] ARTBAT", – рассказал Корогодский.

Корогодский родился в 1960 году в Киеве. Окончил Киевский электромеханический техникум железнодорожного транспорта имени Николая Островского (специальность – "техник-электрик") и Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (специальность – "электрификация железнодорожного транспорта"). После окончания института остался жить в Москве, после распада СССР получил российское гражданство, от которого отказался в 2015 году. В 2019-м стал гражданином Украины. Также у Корогодского есть израильский паспорт. 

С 1980-х Корогодский занимается бизнесом. Он является совладельцем киевского ТРЦ Dream Town (после ребрендинга – Dream). Бизнесмен занимает восьмое место в рейтинге "25 крупнейших рантье", составленном журналом Forbes, его арендный доход издание оценивает в $32 млн. 

В 2013 году предприниматель основал фонд "Жизнелюб", который помогает пенсионерам. 

Корогодский – автор нескольких книг, в том числе "Как потратить миллион, которого нет, и другие истории еврейского мальчика", "У нас был секс" (в соавторстве с Наташей Влащенко), "Красная книга Гарика".

Бизнесмен женат, у него четверо детей. 

Теги: Дмитрий Гордон, Гарик Корогодский, Наташа Влащенко
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