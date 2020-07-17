Сейчас Кличко работает нормально. И стройки, и мосты, и брифинги. Но бл…дь, это год перед выборами. А где был наш мэр еще пять лет?

По мэру. Я еще решение не принял, и думать буду долго. Пять лет жизни отдать – не шутка.

Сделать, как Вакарчук – прийти и соскочить – я не смогу, воспитан не так, поздно начинать. Много вопросов по программе и "три первых шага".

Какая программа? Какие шаги? Вы думаете о первых шагах, когда рожаете ребенка? Нужно п…здячить, каждый день совершать по 100 шагов. Или по 500, хз.

Насчет Кличко. Сейчас Виталий работает нормально. И стройки, и мосты, и брифинги. Но бл…дь, это год перед выбором. А где был наш мэр еще пять лет? Что сделал? Сколько станций метро?

Но из тех кандидатов, кто реально претендует, он лучший. Пока я не принял решение, разумеется. Как победить – знаю, это не самая большая проблема.

Целую всех.

Источник: Гарик Корогодский / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора