Бахматов уходит с должности советника Кличко на время предвыборной гонки

Советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов отметил, что причина ухода с поста – желание сохранить политическую незаангажированность во время избирательной кампании.

По словам Бахматова (справа), мэру Киева о своем решении он сообщил две недели назад Фото: kyivcity.gov.ua

Советник мэра Киева Максим Бахматов покидает свой пост, но намерен вернуться после местных выборов, которые намечены на 25 октября. Об этом он сообщил в блиц-интервью "Бабелю".

Он уточнил, что причина такого решения – желание сохранить политическую незаангажированность во время избирательной кампании.

"Так как Максим Бахматов не про политику, а про управление, я понял, что должен сделать паузу на четыре месяца. Перегруппироваться и в ноябре вернуться под новый Киевсовет, который будет адом, поскольку там будет семь партий", – сообщил он.

Бахматов уверен, что в Киевсовет по итогам октябрьских выборов пройдут "Слуга народа", УДАР, "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

По словам Бахматова, мэру Киева Виталию Кличко о своем решении он сообщил две недели назад.

Бахматов стал советников Кличко в сентябре 2019 года. Он занимался воплощением информационных технологий в управление городом, вопросами инвестиционной деятельности, регуляторной политики, градостроительства и архитектуры.