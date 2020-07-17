Бахматов уходит с должности советника Кличко на время предвыборной гонки

Советник мэра Киева Максим Бахматов покидает свой пост, но намерен вернуться после местных выборов, которые намечены на 25 октября. Об этом он сообщил в блиц-интервью "Бабелю".
Он уточнил, что причина такого решения – желание сохранить политическую незаангажированность во время избирательной кампании.
"Так как Максим Бахматов не про политику, а про управление, я понял, что должен сделать паузу на четыре месяца. Перегруппироваться и в ноябре вернуться под новый Киевсовет, который будет адом, поскольку там будет семь партий", – сообщил он.
Бахматов уверен, что в Киевсовет по итогам октябрьских выборов пройдут "Слуга народа", УДАР, "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".
По словам Бахматова, мэру Киева Виталию Кличко о своем решении он сообщил две недели назад.
Бахматов стал советников Кличко в сентябре 2019 года. Он занимался воплощением информационных технологий в управление городом, вопросами инвестиционной деятельности, регуляторной политики, градостроительства и архитектуры.
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.
С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок. От "Слуги народа" кандидатом будет нардеп Ирина Верещук. О желании поучаствовать в выборах говорил и главный санврач Виктор Ляшко, но только в случае поддержки президента Украины Владимира Зеленского.