Интервью Гордона со Сванидзе. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским журналистом, общественным деятелем Николаем Сванидзе выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

Сванидзе с 1991 года работает на российском телевидении Скриншот: ЖЗЛ с Дмитрием Быковым / YouTube

Сегодня вечером на YouTube-канале основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона выйдет интервью с российским журналистом, общественным деятелем Николаем Сванидзе.

Программу записали по Skype, беседа продолжалась около часа. Ее трансляция начнется в 18.00 на канале "Дмитрий Гордон".

Во время интервью Сванидзе говорил о бывшем руководителе СССР Иосифе Сталине, экс-президенте РФ Борисе Ельцине и общении с нынешним президентом РФ Владимиром Путиным, об отношениях России и Украины и аннексии Крыма, российском телевидении и российских пропагандистах, в том числе Владимире Соловьеве, отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, а также о драке с российским журналистом Максимом Шевченко.

"Каково мне говорить в лицо Путину нелицеприятные вещи? Легко. Я легко говорю нелицеприятные вещи. Это свойство характера. Я страха не испытываю, я не боюсь Путина. Считаю, что если у тебя нервная система здоровая, нечего его бояться. Поэтому если я считаю должным сказать, я ему говорю, при этом ничего во мне не дрогнет, спокойно совершенно", – сказал журналист.

Сванидзе родился в 1955 году в Москве. Назван в честь деда – партийного деятеля Николая Самсоновича Сванидзе, дальнего родственника первой жены Сталина Екатерины Сванидзе. Во времена Сталина оба деда Сванидзе были репрессированы.

В 1977 году окончил исторический факультет Московского государственного университета по специальности "историк, преподаватель истории со знанием иностранного языка".

С 1991 года работает на телевидении. В разные годы вел программы "Зеркало", "Подробности", "Контрасты", "Исторические хроники с Николаем Сванидзе" на "Пятом канале", телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Сейчас ведет программу "100 лет назад. Исторический календарь" на "России 24", а также программы "История в лицах" и "Тема дня за 60 секунд" на радиостанции "Серебряный дождь".

В 1996–1997 года Сванидзе был заместителем председателя, а в 1997–1998 годах – председателем Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Сванидзе руководит Институтом масс-медиа Российского государственного гуманитарного университета и возглавляет там кафедру журналистики.

В 2005–2014 годах он был членом Общественной палаты Российской Федерации, с 2018 года – член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России.

Журналист выпустил несколько книг, в том числе "Медведев", которую написал в соавторстве с супругой Мариной Сванидзе. В основу книги легли беседы с бывшим президентом и бывшим премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.