Иоселиани: Украина выкрутится, я в этом уверен

Иоселиани: Если вам удастся стряхнуть с себя груз пошлости, коррупции и нечестности – больше ничего вам не надо Фото: EPA

"Конечно [слежу]. Очень плотно. Выкрутитесь. Выкрутитесь, я в этом уверен. Во-первых, вас много все-таки. И если вам удастся стряхнуть с себя груз пошлости, коррупции и нечестности – больше ничего вам не надо", – считает режиссер.

Еще одной проблемой Украины он назвал присутствие иностранных спецслужб.

"У вас, куда ни плюнь, чужестранец из спецслужб", – подчеркнул режиссер.

Интервью с Иоселиани выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00