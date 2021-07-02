Ирму Крат, напавшую на нардепа Потураева, лишили аккредитации в Раде

Крат (слева) напала на Потураева в парламенте во время брифинга Фото: Таня Цыба / Facebook

"Комитет принял решение о лишении ее аккредитации и осудил ее действия", – отметила Цыба.

Крат назвала эту информацию нонсенсом, об этом она написала в Facebook.

"Друзья, там говорят, что [народный депутат от ОПЗЖ Нестор] Шуфрич оставил меня без аккредитации в ВР. Кто-то может опровергнуть или подтвердить эту информацию? Это просто нонсенс. Сепары будут лишать меня аккредитации и прятаться от меня в украинском парламенте?" – отметила она.