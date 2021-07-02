Ирму Крат, напавшую на нардепа Потураева, лишили аккредитации в Раде

"Комитет принял решение о лишении ее аккредитации и осудил ее действия", – отметила Цыба.
Крат назвала эту информацию нонсенсом, об этом она написала в Facebook.
"Друзья, там говорят, что [народный депутат от ОПЗЖ Нестор] Шуфрич оставил меня без аккредитации в ВР. Кто-то может опровергнуть или подтвердить эту информацию? Это просто нонсенс. Сепары будут лишать меня аккредитации и прятаться от меня в украинском парламенте?" – отметила она.
Крат напала на Потураева 1 июля, когда он выступал на брифинге в Верховной Раде.
Потураев после инцидента сказал, что не знаком с Крат. Сама Крат в Facebook опубликовала видео инцидента и сообщила, что "за проданную украинскую землю будет бить в табло".
В апреле 2014 года активистка Евромайдана Крат попала в плен к пророссийским боевикам, ее обвиняли в "пытках антимайдановцев и расстреле "Беркута". 6 июля после 77 дней в плену Крат освободили украинские военные. Уже в 2017 году она называла "героем Украины" экс-мэра Славянска Нелю Штепу, которую подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.