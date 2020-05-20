IТ-компания заявила в ГБР о незаконном использовании НАПК ее оборудования для работы Единого реестра деклараций

Компания "Алтаюр" заявила, что Национальное агентство по предотвращению коррупции незаконно использует предоставленное ей ранее оборудование, на котором ведется Единый госреестр деклараций чиновников. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в Facebook во вторник, 19 мая.
Как сообщил адвокат компании Виталий Власюк в комментарии агентству УНИАН, Государственное бюро расследований по его заявлению открыло уголовное производство по факту превышения полномочий с целью получения неправомерной выгоды.
В "Алтаюр" рассказали, что в марте 2017 года компания передала в аренду серверы и другое оборудование, которое НАПК использовало для ведения реестра. Однако после завершения договора аренды руководство НАПК отказалось возвращать фирме ее имущество. НАПК передало оборудование компании в аренду госпредприятию "Украинские специальные системы", что и стало предметом расследования ГБР.
Компания сообщила о том, что ее владельцу Андрею Мартыненко угрожали уголовным преследованием. Сотрудники НАПК по фамилии Норец и Дух взамен предлагали передать это оборудование бесплатно, а после отказа против компании было начато уголовное преследование. На серверах "Алтаюр" хранятся все данные деклараций, поданные с момента начала работы реестра, в том числе непубличные декларации сотрудников силовых ведомств.
"Запуск Единого реестра деклараций был условием предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом и финансовой помощи МВФ, которая была критически необходима в 2016 году. Этот процесс проходил под пристальным вниманием международных партнеров Украины и широкой общественности и имел четко определенные дедлайны… Мы гордились тем, что наша компания, обеспечив технические возможности работы реестра, стала причастной к этим прогрессивным сдвигам с самого старта. К сожалению, через три года агентство, созданное для предотвращения коррупции и мониторинга законности имущества чиновниками всех уровней, в отношении нашей компании само стало примером незаконного посягательства на чужое имущество, превышения полномочий и просто некомпетентности", – говорится в заявлении Алтаюр.
Сейчас имущество компании находится под арестом, она ведет судебное разбирательство. По факту угроз со стороны сотрудников внутренней безопасности НАПК ведется расследование в Нацполиции.
"Алтаюр" занимается предоставлением ИТ-решений для государственных учреждений, бизнеса и финансового сектора, в частности, Госслужбы по делам ветеранов и воинов АТО.
Кабинет Министров создал НАПК в марте 2015 года. Агентство среди прочего занимается анализом электронных деклараций о доходах государственных служащих. Электронное декларирование доходов чиновников в Украине запустили в сентябре 2016 года, перед этим тестированием системы занимались международные доноры. "Алтаюр" также участвовала в тестовом проекте.
Запуск НАПК и электронного декларирования входил в требования Европейского союза для реализации безвизового режима.