Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

IТ-компания заявила в ГБР о незаконном использовании НАПК ее оборудования для работы Единого реестра деклараций

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту превышения полномочий с целью получения неправомерной выгоды, сообщил адвокат компании "Алтаюр" Виталий Власюк.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Адвокат компании подал заявление в ГБР
Адвокат компании подал заявление в ГБР
Фото: podrobnosti.ua

Компания "Алтаюр" заявила, что Национальное агентство по предотвращению коррупции незаконно использует предоставленное ей ранее оборудование, на котором ведется Единый госреестр деклараций чиновников. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в Facebook во вторник, 19 мая.

Как сообщил адвокат компании Виталий Власюк в комментарии агентству УНИАН, Государственное бюро расследований по его заявлению открыло уголовное производство по факту превышения полномочий с целью получения неправомерной выгоды.

В "Алтаюр" рассказали, что в марте 2017 года компания передала в аренду серверы и другое оборудование, которое НАПК использовало для ведения реестра. Однако после завершения договора аренды руководство НАПК отказалось возвращать фирме ее имущество. НАПК передало оборудование компании в аренду госпредприятию "Украинские специальные системы", что и стало предметом расследования ГБР.

Компания сообщила о том, что ее владельцу Андрею Мартыненко угрожали уголовным преследованием. Сотрудники НАПК по фамилии Норец и Дух взамен предлагали передать это оборудование бесплатно, а после отказа против компании было начато уголовное преследование. На серверах "Алтаюр" хранятся все данные деклараций, поданные с момента начала работы реестра, в том числе непубличные декларации сотрудников силовых ведомств.

"Запуск Единого реестра деклараций был условием предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом и финансовой помощи МВФ, которая была критически необходима в 2016 году. Этот процесс проходил под пристальным вниманием международных партнеров Украины и широкой общественности и имел четко определенные дедлайны… Мы гордились тем, что наша компания, обеспечив технические возможности работы реестра, стала причастной к этим прогрессивным сдвигам с самого старта. К сожалению, через три года агентство, созданное для предотвращения коррупции и мониторинга законности имущества чиновниками всех уровней, в отношении нашей компании само стало примером незаконного посягательства на чужое имущество, превышения полномочий и просто некомпетентности", – говорится в заявлении Алтаюр.

Сейчас имущество компании находится под арестом, она ведет судебное разбирательство. По факту угроз со стороны сотрудников внутренней безопасности НАПК ведется расследование в Нацполиции.

https://www.facebook.com/Allta.ua/posts/2522672097833658

"Алтаюр" занимается предоставлением ИТ-решений для государственных учреждений, бизнеса и финансового сектора, в частности, Госслужбы по делам ветеранов и воинов АТО.

Кабинет Министров создал НАПК в марте 2015 года. Агентство среди прочего занимается анализом электронных деклараций о доходах государственных служащих. Электронное декларирование доходов чиновников в Украине запустили в сентябре 2016 года, перед этим тестированием системы занимались международные доноры. "Алтаюр" также участвовала в тестовом проекте.

Запуск НАПК и электронного декларирования входил в требования Европейского союза для реализации безвизового режима.

Теги: коррупция, Государственное бюро расследований, НАПК, декларирование, электронное декларирование, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS