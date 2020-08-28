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ПОЛИТИКА

Из команды харьковского губернатора уволили главу РГА, к которой есть вопросы у правоохранителей – замглавы Харьковской ОГА

Экс-глава Зачепиловской райгосадминистрации Харьковской области Елена Заец (Петренко) не справилась с поставленными задачами и к ее решениям на посту главы РГА есть вопросы, в частности у правоохранителей, заявила Харьковской ОГА Татьяна Егорова-Луценко.

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Петренко (на фото) решили уволить из-за просчетов в работе, заявила Егорова-Луценко
Петренко (на фото) решили уволить из-за просчетов в работе, заявила Егорова-Луценко
Фото: Elena Petrenko / Facebook

Уволенная с должности главы Зачепиловской райгосадминистрации Харьковской области Елена Заец (Петренко) "перебежала" в политическую силу экс-главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной, заявила на своей странице в Facebook замглавы Харьковской ОГА Татьяна Егорова-Луценко.

"Обращаю внимание СМИ на манипуляцию со стороны экс-главы Зачепиловской РГА Елены Заяц (Петренко). Документы на ее увольнение были направлены в ОП две недели назад. Петренко не справилась с поставленными задачами. К ее решениям на посту главы РГА есть вопросы, в частности у правоохранителей. Сегодня Петренко решила сработать на опережение и перебежала в политическую силу Юлии Светличной", – написала Егорова-Луценко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2816359388597117&id=100006692496150

Информацию о переходе к Светличной опубликовала у себя в Facebook сама Елена Заец (Петренко).

"Решила идти на местные выборы с блоком Светличной "Разом" и инициативной группой "Реверс". Приобщаюсь к силе, которая сможет принести перемены нашему району на лучшее, а примеров действительно очень много за последние пять лет", – написала Заец (Петренко).

https://www.facebook.com/elena.zayets.3/posts/3188191797939859

Теги: Харьковская область, Харьковская ОГА, местные выборы, облгосадминистрация, увольнение, Юлия Светличная
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