Из команды харьковского губернатора уволили главу РГА, к которой есть вопросы у правоохранителей – замглавы Харьковской ОГА

Экс-глава Зачепиловской райгосадминистрации Харьковской области Елена Заец (Петренко) не справилась с поставленными задачами и к ее решениям на посту главы РГА есть вопросы, в частности у правоохранителей, заявила Харьковской ОГА Татьяна Егорова-Луценко.

Уволенная с должности главы Зачепиловской райгосадминистрации Харьковской области Елена Заец (Петренко) "перебежала" в политическую силу экс-главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной, заявила на своей странице в Facebook замглавы Харьковской ОГА Татьяна Егорова-Луценко.

"Обращаю внимание СМИ на манипуляцию со стороны экс-главы Зачепиловской РГА Елены Заяц (Петренко). Документы на ее увольнение были направлены в ОП две недели назад. Петренко не справилась с поставленными задачами. К ее решениям на посту главы РГА есть вопросы, в частности у правоохранителей. Сегодня Петренко решила сработать на опережение и перебежала в политическую силу Юлии Светличной", – написала Егорова-Луценко.

Информацию о переходе к Светличной опубликовала у себя в Facebook сама Елена Заец (Петренко).

"Решила идти на местные выборы с блоком Светличной "Разом" и инициативной группой "Реверс". Приобщаюсь к силе, которая сможет принести перемены нашему району на лучшее, а примеров действительно очень много за последние пять лет", – написала Заец (Петренко).