Светличная: Раз уж приняли решение о внедрении пропорциональной системы выборов, то надо ее и реализовывать

Действующая избирательная система излишне сложная и ее нужно менять, считает нардеп Юлия Светличная.

Юлия Светличная: Как раз местные выборы будут своего рода экзаменом для новой избирательной системы Фото: glavcom.ua

Народный депутат Юлия Светличная заявила, что поддержит предложение "Слуги народа" ввести пропорциональную систему с открытыми списками на местных выборах для населенных пунктов с количеством избирателей выше 15 тыс., а также законопроект об изменениях в Конституцию, отменяющий мажоритарную систему на выборах в парламент. Об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о проекте "партизации страны", обсуждаемый в "Слуге народа", она отметила, что хуже всего – половинчатые решения.

"Комитет ВР по госстроительству принял изменения в Избирательный кодекс. Скоро эти изменения будут внесены в зал парламента для голосования. Я поддержу снижение порога для открытых списков на местные выборы с 90 тыс. до 15 тыс. избирателей, уменьшение залога для партий и ряд других изменений. Не вижу здесь проблемы", – заявила Светличная.

По мнению нардепа, "раз уж приняли решение о внедрении пропорциональной системы выборов, то надо ее и реализовывать".

"Важнее другое: чтобы партии слово перед избирателями держали, уменьшили популизм, а принципы партии соответствовали тем людям, которые ее представляют. Чтобы не получалось, что в условной партии самых честных и справедливых отпетые мошенники и коррупционеры", – сообщила Светличная.

Она считает действующую избирательную систему излишне сложной.

"Что касается действующей избирательной системы, то она, безусловно, излишне сложная. Посмотрим на практике, как раз местные выборы будут своего рода экзаменом для новой избирательной системы", – подчеркнула Светличная.

Юлия Светличная была избрана народным депутатом Украины на промежуточных выборах 15 марта по 179-му округу в Харьковской области. За нее проголосовали 77,54% избирателей. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Светличную депутатом Верховной Рады 7 апреля.

Проект закона о первых местных выборах в общинах предусматривает избирательную систему, которая будут зависеть от количества жителей в населенном пункте, сообщало hromadske.

3 февраля 2019 года Рада приняла в первом чтении законопроект №1017 "О внесении изменений в ст. 76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300, а избирать их – по пропорциональной системе. В декабре Конституционный Суд признал проект закона соответствующим Конституции. Во втором чтении парламент его еще не рассматривал.

30 апреля Верховная Рада также в первом чтении поддержала законопроект №2769 о внесении изменений в Избирательный кодекс Украины. Законопроект предлагает внести изменения в ст. 225 Избирательного кодекса Украины и снизить залог за участие в местных выборах. Кандидаты в мэры и партии, которые баллотируются в местные советы в городах с количеством избирателей более 90 тыс., должны будут платить залог в размере четырех минимальных заработных плат за каждые 90 тыс. избирателей (а не за каждые 10 тыс., как сейчас). Таким образом, денежный залог планируют уменьшить в девять раз.

Новый Избирательный кодекс вступил в Украине в силу 1 января 2020 года. Очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.