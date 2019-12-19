Кошель: Под красивой оберткой "открытые списки" фактически приняли более закрытую избирательную систему

Под оберткой "открытые списки" народные депутаты Украины фактически приняли более закрытую избирательную систему, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"В принятом Избирательном кодексе есть много хороших нововведений, но есть и вещи, с которыми мы категорически не можем согласиться. Голосуя сегодня, парламентские фракции отталкивались от своих политических выгод. Под красивой оберткой "открытые списки" фактически приняли более закрытую избирательную систему. Есть девять закрытых мест, которые гарантированно проходят. Далее следует неформальная часть закрытых списков – из так называемых остаточных голосов. Но таких голосов может быть около 1,5 млн, а это 60 мандатов на пять политических партий. Есть вопросы и к формированию региональных списков. Там может сложиться абсурдная ситуация, когда на первых местах в списках окажутся спонсоры, кумовья или просто одиозные личности. То есть кандидат, получивший меньше голосов, но с высоким местом в списке, будет иметь более высокие шансы пройти в парламент. То есть признаков закрытых списков гораздо больше, чем открытых. И у небольших партий, получающих на выборах 5–7% голосов, большинство мандатов будет определено по условной закрытой части", – отметил Кошель.

Он подчеркнул, что вопрос политической рекламы остался не урегулированным.

"Также беспокоит сложная и тяжело понятная избирателям форма бюллетеня. Большой процент голосов будет просто потерян. Думаю, мы получим десятки процентов голосов избирателей, которые поддержат не кандидата в региональном списке, а лидера партии. Даже системная разъяснительная работа не решит эту проблему. Еще один минус – никак не урегулирован вопрос политической рекламы. Украина – рекордсмен в Европе по количеству денег, которые расходуются на выборы. Также не ввели никаких нововведений для голосования трудовых мигрантов за границей. А это более 3 млн "забытых избирателей", – сказал собеседник.

Он не исключает, что после следующих выборов в Украине начнется дискуссия о необходимости смены избирательной системы.

"Можно прогнозировать, что на следующих выборах нас ждет не только вечер подсчета голосов, но еще ночь и утро. Это будет сложный и скандальный процесс. Думаю, уже после следующих выборов начнется дискуссия о необходимости смены избирательной системы. Принятую сегодня модель поддержали сразу 330 нардепов, потому что она выгодна политическим партиям. В "своих" регионах, где партия пользуется поддержкой, она сможет обеспечить хорошие перспективы своим спонсорам. Поставив их на первые места в региональных списках. К сожалению, такая система серьезно тормозит рост политических партий. Достаточно будет иметь лишь деньги на рекламные кампании и привлекательные партийные бренды", – резюмировал Кошель.

19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с поправками президента Владимира Зеленского. За соответствующий законопроект №0978 проголосовали 330 народных депутатов.

11 июля 2019 года Верховная Рада прошлого созыва приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса Украины (законопроект №3112-1), в первом чтении документ утвердили 7 ноября 2017 года. Законопроект поступил в Раду в 2015 году.

В соответствии с Избирательным кодексом, парламентские выборы предлагается проводить по системе региональных открытых списков. Нардепы рассмотрели 4568 правок ко второму чтению законопроекта. Согласно принятым поправкам, кодекс вступает в силу с 1 декабря 2023 года.

27 августа 2019 года спикер Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий сообщил, что подписал закон.

В гражданской сети "Опора" заявляли, что президенту стоит ветировать Избирательный кодекс, так как он является "не просто устаревшим", а представляет собой отсутствие избирательной реформы.

Зеленский ветировал Избирательный кодекс Украины 13 сентября. Он вернул закон в Верховную Раду со своими предложениями. По мнению главы государства, положения кодекса фактически сохраняют признаки пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками.

3 октября Верховная Рада Украины отправила Избирательный кодекс на доработку.