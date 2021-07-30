Из всех президентов Украины наиболее позитивно украинцы относятся к Кучме – исследование

По данным социологов, количество положительных оценок Кучмы превышало негативные упоминания о нем.
Преимущественно нейтральные или негативные оценки респонденты поставили экс-президенту Виктору Ющенко.
Первый и пятый главы государства Леонид Кравчук и Петр Порошенко получили самые разные оценки: как положительные комментарии, так и обвинения в серьезном ослаблении страны.
О действующем президенте Владимире Зеленском украинцы еще не до конца сформировали свое мнение.
Абсолютно негативное отношение у граждан только к одному политику, занимавшему президентский пост, – Виктору Януковичу.
"В целом, у украинцев отсутствует идеал президента – лидера, чей стиль и значимость принятых решений хотелось бы повторить и найти в новом главе государства… Кроме того, после избрания президентом Владимира Зеленского украинцы оказались в положении безысходности и испытывают страх, ведь даже он, избранный большинством граждан, также не смог удовлетворить запросы общества", – уточняют социологи.
Исследование "Кто мы? Портрет украинцев глазами украинцев" проводилось в фокус-группах с 10 по 15 июня среди граждан старше 18 лет. Всего было 12 фокус-групп, разбитых по регионам и возрастным категориям, в каждую из которых входило по восемь респондентов.
Кравчук был президентом Украины в 1991–1994 годах, Кучма – в 1994–2005 годах, Ющенко – в 2005–2010 годах, Янукович – в 2010–2014 годах, Порошенко – в 2014–2019 годах, Зеленский – с 2019-го. Кучма – единственный президент в истории Украины, который занимал должность два срока подряд.
Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.