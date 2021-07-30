Из всех президентов Украины наиболее позитивно украинцы относятся к Кучме – исследование

Кучма – единственный президент в истории Украины, который занимал должность два срока подряд Фото: president.gov.ua

По данным социологов, количество положительных оценок Кучмы превышало негативные упоминания о нем.

Преимущественно нейтральные или негативные оценки респонденты поставили экс-президенту Виктору Ющенко.

Первый и пятый главы государства Леонид Кравчук и Петр Порошенко получили самые разные оценки: как положительные комментарии, так и обвинения в серьезном ослаблении страны.

О действующем президенте Владимире Зеленском украинцы еще не до конца сформировали свое мнение.

Абсолютно негативное отношение у граждан только к одному политику, занимавшему президентский пост, – Виктору Януковичу.

"В целом, у украинцев отсутствует идеал президента – лидера, чей стиль и значимость принятых решений хотелось бы повторить и найти в новом главе государства… Кроме того, после избрания президентом Владимира Зеленского украинцы оказались в положении безысходности и испытывают страх, ведь даже он, избранный большинством граждан, также не смог удовлетворить запросы общества", – уточняют социологи.

Исследование "Кто мы? Портрет украинцев глазами украинцев" проводилось в фокус-группах с 10 по 15 июня среди граждан старше 18 лет. Всего было 12 фокус-групп, разбитых по регионам и возрастным категориям, в каждую из которых входило по восемь респондентов.