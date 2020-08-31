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"К нему много вопросов по борьбе с эпидемией и карантину". В Раде хотят заслушать отчет Степанова

В депутатской фракции "Слуга народа" предложили заслушать министра здравоохранения Максима Степанова во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 4 сентября.

У народных депутатов есть вопросы к Степанову по поводу эпидемической ситуации в стране
У народных депутатов есть вопросы к Степанову по поводу эпидемической ситуации в стране
Фото: kmu.gov.ua

В Верховной Раде Украины хотят заслушать отчет министра здравоохранения Максима Степанова по ситуации с распространением коронавируса.

С таким предложением 31 августа на совещании председателей депутатских фракций, групп и комитетов Рады выступил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Степанов может выступить в парламенте во время часа вопросов к правительству 4 сентября.

"Хотелось бы пригласить на час вопросов к правительству Максима Степанова, министра здравоохранения, потому что ситуация, которая разворачивается... К нему точно есть много вопросов по борьбе с эпидемией, карантинным мероприятиям", – сказал Корниенко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 25,2 млн, из них более 16,6 млн вылечились, а 846,5 тыс. умерли. 

В конце августа эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась: ежедневно в стране фиксируется более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 31 августа количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине превысило 120 тыс., страна занимает 25-е место в мире по темпам распространения инфекции. 

Теги: Верховная Рада, Министерство здравоохранения, эпидемия, правительство, Минздрав, Максим Степанов, Слуга народа, Александр Корниенко, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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