Кабмин передаст пункт пропуска "Чонгар" Министерству реинтеграции

Пункт въезда / выезда "Чонгар" передадут от АО "Укрзалізниця" в управление Министерства по вопросам реинтеграции временно-оккупированных территорий, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отдал поручение доработать источники компенсации в бюджете "Укрзалізниці".

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании согласовал передачу пункта въезда / выезда "Чонгар" на административной границе с аннексированным Крымом от "Укрзалізниці" в управление Министерства по вопросам реинтеграции временно-оккупированных территорий. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Проект акта предлагает согласовать с АО "Укрзалізниця" отчуждение в госсобственность с отнесением к сфере управления Министерства по вопросам реинтеграции временно-оккупированных территорий временного КПВВ на временно оккупированные территории Украины "Чонгар" и зоны сервисного обслуживания перед ним", – сказал Криклий.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также отдал протокольное поручение доработать источники компенсации в бюджете "Укрзалізниці".

"Возможно, за счет дивидендов. Давайте правильно пропишем это поручение и правильно поищем источники надежной компенсации "Укрзалізниці" этих затрат", – отметил Шмыгаль.