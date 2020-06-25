Кабмин поддержал введение электронного резидентства в Украине

Правительство Украины одобрило введение электронного резидентства, 1 июля стартует эксперимент по реализации и внедрению проекта, об этом сообщил Правительственный портал 25 июня.

По информации пресс-службы Кабмина, Е-резидентство – проект Министерства цифровой трансформации. Он призван сделать Украину более привлекательной страной для иностранцев. Это особый статус иностранного гражданина в Украине, который открывает доступ к информационно-консультационным сервисам, упрощает процедуры получения административных услуг и заключения гражданско-правовых сделок, а также предоставляет ему возможность дистанционно основывать и вести бизнес в Украине.

"Е-резидентство – один из уникальных проектов Минцифры, который может сделать Украину мощным восточноевропейским IT-хабом. Благодаря электронному резидентству в ближайшем будущем наша страна станет привлекательной для ведения бизнеса иностранцами, прежде всего IT-специалистами", – отметил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В правительстве подчеркивают, что проект создается для представителей креативной индустрии – IT, маркетинга, рекламы, гейминга.

Благодаря Е-резидентству иностранцы будут получать онлайн:

украинскую квалифицированную электронную подпись;

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

возможность открыть онлайн-счет в украинском банке;

упрощенный доступ к административным услугам в Украине.

Минцифры в течение двух месяцев должно подать Кабинету Министров предложения относительно принятия актов, необходимых для внедрения эксперимента. В течение трех месяцев будет определен перечень государств для участия в эксперименте. Также министерство должно обеспечить создание и функционирование системы "Е-резидент", которая станет частью портала "Дія".

В Минцифры предполагают, что первыми е-резидентами станут иностранные IT-специалисты, работающие на украинские компании, а также специалисты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья, которым статус е-резидента поможет эффективно сотрудничать на европейском рынке.