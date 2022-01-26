Кабмин Украины принял ряд кадровых решений. Министр обороны получил нового заместителя

В частности, Кабмин уволил с должности заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолия Петренко, который был назначен послом Украины в Саудовской Аравии.

Новым заместителем министра обороны Алексея Резникова правительство назначило Владимира Гаврилова. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин тоже получит нового заместителя – это Сергей Тихонов.