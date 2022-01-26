ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кабмин Украины принял ряд кадровых решений. Министр обороны получил нового заместителя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кабмин на заседании 26 января принял ряд кадровых решений
Кабмин на заседании 26 января принял ряд кадровых решений
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 26 января принял ряд кадровых решений, об этом проинформировал в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, Кабмин уволил с должности заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции  Анатолия Петренко, который был назначен послом Украины в Саудовской Аравии. 

Новым заместителем министра обороны Алексея Резникова правительство назначило Владимира Гаврилова. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин тоже получит нового заместителя – это Сергей Тихонов. 

Контекст:

Петренко с 2017 года занимал должность заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции.

В 2011–2016 годах был военным представителем – советником-посланником миссии Украины при НАТО. В 2016–2017 годах возглавлял департамент военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Минобороны

Участвовал в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. В 2016–2017 годах занимал должность руководителя украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В 2018 году уволился с военной службы в звании генерал-лейтенанта. 

22 января 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о его назначении послом в Саудовской Аравии. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, правительство, Минобороны, увольнение, Павел Рябикин, Тарас Мельничук, назначение, Кабмин, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезда сериала "Школа" Тринчер показала, как ее бойфренд Волошин справляет нужду прямо возле нее
Звезда сериала "Школа" Тринчер показала, как ее бойфренд Волошин справляет нужду прямо возле нее
  Экс-сотрудник СБУ, белорус, участники талант-шоу. Что известно о восьмерке финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2022"
  Экс-сотрудник СБУ, белорус, участники талант-шоу. Что известно о восьмерке финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2022"
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье
  "Бог ему судья". Ефросинина рассказала о человеке, который лишил ее девственности
  "Бог ему судья". Ефросинина рассказала о человеке, который лишил ее девственности
"Милашка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в расстегнутой рубашке засветила голое тело
"Милашка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в расстегнутой рубашке засветила голое тело
Spotify ищет продюсера для шоу принца Гарри и его жены Меган. Супруги самостоятельно смогли снять только один эпизод
Spotify ищет продюсера для шоу принца Гарри и его жены Меган. Супруги самостоятельно смогли снять только один эпизод
"Без трусов, что ли?", "Сексуальный контент 18+". Голый Лазарев снялся под водопадом
"Без трусов, что ли?", "Сексуальный контент 18+". Голый Лазарев снялся под водопадом
  Пивоваров назвал имена двух певцов и одной певицы, которых считает самыми популярными в Украине
  Пивоваров назвал имена двух певцов и одной певицы, которых считает самыми популярными в Украине
"Зигмунд Фрейд, проанализируй это". 63-летняя Мадонна вставила бильярдный кий себе между ног
"Зигмунд Фрейд, проанализируй это". 63-летняя Мадонна вставила бильярдный кий себе между ног
"Побрейся", "Не очень удобно, когда чулки касаются голой картошки". Модный блогер Кьяра Ферраньи появилась на публике в пальто и без трусов
"Побрейся", "Не очень удобно, когда чулки касаются голой картошки". Модный блогер Кьяра Ферраньи появилась на публике в пальто и без трусов
"Так вот на кого вы похожи". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала свою маму
"Так вот на кого вы похожи". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала свою маму
В сети показали тренировку Йовович в голливудском фитнес-клубе. 46-летняя актриса делала выпады со штангой и прыгала на батуте. Видео
В сети показали тренировку Йовович в голливудском фитнес-клубе. 46-летняя актриса делала выпады со штангой и прыгала на батуте. Видео
"Ты такая сексуальная". 52-летняя Лопес показала в кадре пятую точку
"Ты такая сексуальная". 52-летняя Лопес показала в кадре пятую точку
  Ефросинина: Муж говорит: "Выйди уже ко мне Сальмой Хайек". Я еще ни разу этого не сделала
  Ефросинина: Муж говорит: "Выйди уже ко мне Сальмой Хайек". Я еще ни разу этого не сделала
  Новый бойфренд Волочковой объявлен в Украине в розыск за террористическую деятельность. Известна реакция балерины
  Новый бойфренд Волочковой объявлен в Украине в розыск за террористическую деятельность. Известна реакция балерины
"Что за ведро снизу?", "Ну ничего себе". Асмус удивила снимком, который попросила не приближать при просмотре
"Что за ведро снизу?", "Ну ничего себе". Асмус удивила снимком, который попросила не приближать при просмотре
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (223897)
2
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (131898)
3
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде (111810)
4
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (109827)
5
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (92558)
6
Каменских выставила на обозрение голый пах и грудь (82211)
7
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой (81647)
8
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук (48571)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS