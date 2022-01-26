Кабмин Украины принял ряд кадровых решений. Министр обороны получил нового заместителя

В частности, Кабмин уволил с должности заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолия Петренко, который был назначен послом Украины в Саудовской Аравии.
Новым заместителем министра обороны Алексея Резникова правительство назначило Владимира Гаврилова. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин тоже получит нового заместителя – это Сергей Тихонов.
Петренко с 2017 года занимал должность заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции.
В 2011–2016 годах был военным представителем – советником-посланником миссии Украины при НАТО. В 2016–2017 годах возглавлял департамент военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Минобороны
Участвовал в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. В 2016–2017 годах занимал должность руководителя украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
В 2018 году уволился с военной службы в звании генерал-лейтенанта.
22 января 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о его назначении послом в Саудовской Аравии.