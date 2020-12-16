Кабмин продлил аналоговое вещание на оккупированных территориях Украины

Отключение аналогового сигнала приведет к усилению иностранного влияния на информационное пространство на оккупированных территориях Украины, считают в Кабмине.

Во всей Украине аналоговый сигнал должны были отключить до 31 августа 2018 года Фото: depositphotos.com

Аналоговое телевизионное вещание на временно оккупированных территориях Украины будет доступно до восстановления территориальной целостности страны. Такое решение 16 декабря принял Кабинет Министров, сообщает "РБК-Украина".

Для определенных Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания каналов вещания территорий, граничащих с Россией и временно оккупированными территориями, аналоговое вещание возобновляется до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Для каналов вещания телерадиоорганизаций местного вещания, которые не имеют лицензий на цифровое вещание, – до 31 марта 2021 года.

В Кабмине отметили, что процесс перехода телерадиоорганизаций на цифровой формат не закончен в связи с недостаточным финансированием, устарелостью материально-технической базы и существенными затратами на создание качественного информационного продукта, необходимого для заполнения эфирного времени.

Отключение аналогового сигнала приведет к усилению иностранного влияния на информационное пространство Украины, считают в правительстве.

Согласно решению Кабмина, во всей Украине аналоговый сигнал должны были отключить еще 31 августа 2018 года. Это не касалось временно оккупированных территорий.

26 июля 2018 года тогдашняя замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова сообщила, что на временно оккупированных территориях Украины пока не будут отключать аналоговое вещание.