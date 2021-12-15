"Уникальный код нации". Кабмин Украины одобрил программу развития народных художественных промыслов

Документ впервые рассматривает народные художественные промыслы как сектор креативных индустрий. Эта сфера имеет культурную ценность и мощный экономический потенциал, отметили в релизе.

"Народные художественные промыслы – это наш уникальный код нации. Годами на уровне государства этому сектору не уделяли должного внимания и недооценивали. Программа по развитию и популяризации позволит сохранить техники, уходящие корнями на столетия назад", – сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Среди целей программы – раскрытие потенциала сектора, сохранение и передача художественных техник, стимулирование предпринимательства в народных промыслах. Для продвижения народных промыслов будут проводить фестивали, ярмарки, конференции, а также тренинги и курсы по предпринимательству для мастеров. Речь идет также о расширении механизмов грантовой поддержки мастеров, уточнили в Кабмине.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что Минкульт предлагает потратить на развитие художественных промыслов 103,4 млн грн в 2022–2025 годах. "Из госбюджета – 67,2 млн грн, из местных [бюджетов] – 36,1 млн грн", – отметил политик.