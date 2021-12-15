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Кабмин Украины выделил местным бюджетам 26,9 млрд грн на погашение разницы в тарифах

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Кабмин распределил 26,9 млрд грн субвенции
Кабмин распределил 26,9 млрд грн субвенции
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Местные бюджеты получат субвенцию на покрытие разницы в тарифах на тепло и на погашение задолженности перед НАК "Нафтогаз України".

Об этом 15 декабря на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Местные бюджеты получат более 20 млрд грн, чтобы покрыть разницу в тарифах и погасить задолженность перед "Нафтогазом". Это позволит теплопоставщикам избавиться от долгов, начать модернизацию предприятий и работать согласно рыночным условиям", – отметил Шмыгаль.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram уточнил, что Кабмин распределил 26,9 млрд грн субвенции. Эти средства пойдут на погашение задолженности по разнице в тарифах в 2021 году.

Контекст:

24 сентября Шмыгаль заявил, что "независимо от колебаний цены на биржах или хабах" тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года.

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ (для населения) и 13,6 грн за 1 м³ (для бюджетных учреждений).

Как сообщал сайт правительства, среди ключевых пунктов меморандума – договоренность о бесперебойных поставках газа и финансовой поддержке общин со стороны государства для стабильной работы теплокоммунэнерго и гарантии неизменности тарифов.

Теги: Украина, Алексей Гончаренко, НАК Нафтогаз, тарифы, субвенция, Денис Шмыгаль, Кабмин
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