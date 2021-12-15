Кабмин Украины выделил местным бюджетам 26,9 млрд грн на погашение разницы в тарифах

Об этом 15 декабря на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Местные бюджеты получат более 20 млрд грн, чтобы покрыть разницу в тарифах и погасить задолженность перед "Нафтогазом". Это позволит теплопоставщикам избавиться от долгов, начать модернизацию предприятий и работать согласно рыночным условиям", – отметил Шмыгаль.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram уточнил, что Кабмин распределил 26,9 млрд грн субвенции. Эти средства пойдут на погашение задолженности по разнице в тарифах в 2021 году.