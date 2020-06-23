Кабмин Украины отстранил замглавы МИД Божка от выполнения обязанностей

Кабинет Министров Украины на заседании 19 июня отстранил Егора Божка от выполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел Украины.

Об этом говорится в распоряжении правительства №706-р, опубликованном на сайте Кабмина.

"Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Егора Божка об отстранении его от исполнения полномочий заместителя министра иностранных дел Украины", – сказано в документе.

Божок – бывший глава Службы внешней разведки Украины. Он фигурирует в деле о якобы незаконном назначении пятым президентом Петром Порошенко Сергея Семочко первым замглавы СВР. Божок заявлял, что попросит об отстранении, чтобы Офис генпрокурора мог провести с ним следственные действия.

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