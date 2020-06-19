"Венедиктова заявляет, что мой дипломатический статус мешает ей по мне работать". Божок попросил отстранить его от должности замглавы МИД

Заместитель министра иностранных дел Егор Божок, который является фигурантом дела о незаконном назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки Украины, сообщил, что попросил об отстранении от должности из-за своего дипломатического статуса.

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок обратился с заявлением к главе МИД Дмитрию Кулебе с просьбой отстранить его от исполнения обязанностей на время расследования. Об этом Божок написал в своем Twitter.

"Порядочные прокуроры посвятили: генпрокурор [Ирина] Венедиктова заявляет, что мой "дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужные постановления по делу против [экс-президента Петра] Порошенко". Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского "внимания", попросил об отстранении сам", – отметил Божок.

Порядні прокурори підсвітили: Генпрокурор Венедиктова заявляє, що мій «дипломатичний статус заважає їй по мені працювати, а також вирішити в суді потрібні постанови в справі проти Порошенка». Щоб вивести рідний МЗС з-під генпрокурорської «уваги» попросив про відсторонення сам. pic.twitter.com/SEnX8DyUXt — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) June 19, 2020

Бывшему руководителю Службы внешней разведки Украины, а ныне замглавы МИД Егору Божку инкриминируют незаконный прием Сергея Семочко на должность первого заместителя главы СВР. Назначение Семочко также легло в основу подозрения пятому президенту страны Петру Порошенко. Государственное бюро расследований составило подозрение Божку.

Ранее, 10 апреля, ему уже сообщали о подозрении в рамках производства, которое касается назначения Семочко. Печерский районный суд Киева 21 апреля отклонил ходатайства следователя об избрании для Божка меры пресечения в виде домашнего ареста и отстранении его от должности замминистра иностранных дел.

Как утверждал источник издания "ГОРДОН", основанием для открытия производства против Божка стало письмо тогдашнего главы СВР Валерия Евдокимова в Госбюро расследований. Евдокимов якобы ссылался на внутренние распорядительные акты своего предшественника о допуске Семочко к гостайне и начислении ему около 1,5 млн грн заработной платы. При этом в письме уточняется, что около 1 млн грн из этой суммы остались на депозитном счете СВР, а доступ Семочко к гостайне предоставили после отставки Божка, рассказал собеседник.

Божок возглавил Службу внешней разведки в сентябре 2017 года. 13 марта 2019-го Порошенко подписал указ о его отставке. В тот же день Кабмин назначил Божка заместителем министра иностранных дел.

Семочко занимал пост замглавы СВР с июля 2018 года по апрель 2019-го.

Как выяснила "Украинская правда", после назначения Семочко тогдашний глава разведки Божок издал приказ, которым решение президента объявили личному составу, а Семочко приступил к исполнению обязанностей. В пресс-службе ГБР изданию подтвердили, что именно этот приказ Божка считают незаконным, а Порошенко подозревают в том, что он склонил Божка к изданию этого документа.

Осенью 2018 года в эфир вышло в эфир расследование телепроекта Bihus.info, в котором говорилось, что восемь членов семьи Семочко имеют российские паспорта, а сам он в годы руководства экономической контрразведкой Службы безопасности проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало производство по подозрению Семочко в незаконном обогащении, а СБУ – по подозрению его в госизмене.